Offerta shock di fine gennaio! Monitor Asus TUF a un prezzo stracciato!

La fine di questo gennaio porta con sé un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di gaming. Il monitor Asus TUF Gaming VG34VQL1B, un modello ultrawide pensato per i giocatori più esigenti, è ora disponibile a soli 329€. Si tratta di un prezzo stracciato per un monitor che offre un’esperienza di gioco coinvolgente, grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate e alla qualità visiva più che ottimale.

TUF Gaming VG34VQL1B, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TUF Gaming VG34VQL1B è un monitor da gaming che soddisfa le necessità degli appassionati di videogiochi alla ricerca di alta qualità visiva e prestazioni fluide. Con il suo schermo curvo da 34 pollici, la risoluzione WQHD (3440x1440) e un tasso di aggiornamento di 165Hz, superiore ai classici 144Hz, offre un'esperienza di gioco coinvolgente e dettagli grafici di alto livello. È particolarmente consigliato a chi gioca a titoli veloci o competitivi, dove la rapidità di risposta e la fluidità delle animazioni sono cruciali. La tecnologia Extreme Low Motion Blur riduce ulteriormente la sfocatura del movimento, garantendo immagini nitide in ogni situazione.

Inoltre, grazie alla compatibilità con FreeSync Premium, il TUF Gaming VG34VQL1B elimina gli strappi di immagine e riduce il ritardo di input, assicurando una sincronizzazione fluida tra il monitor e la GPU. Ciò lo rende ideale per chi possiede una scheda video compatibile con FreeSync e cerca un gameplay senza compromessi.

La presenza della certificazione DisplayHDR 400 migliora la gamma di colori e i contrasti, rendendo vividi sia i mondi di gioco che i contenuti multimediali. A coloro che passano lunghe ore davanti al monitor, la curvatura del display promette un comfort visivo maggiore, riducendo l'affaticamento degli occhi. Questo monitor è una soluzione eccellente per i giocatori che non vogliono rinunciare a prestazioni e qualità dell'immagine.

