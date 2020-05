UDOO BOLT GEAR, mini PC AMD italiano ed economico

SECO, nota azienda italiana nel settore informatico, ha annunciato il lancio sul mercato di UDOO BOLT GEAR, un nuovo mini PC realizzato in partnership con AMD, colosso mondiale dei semiconduttori. In questa fase di lockdown e home working, SECO e AMD hanno deciso di proporre un prodotto adatto a molteplici applicazioni che vanno dall’entertainment e digital creativity fino al mondo developer e business.

UDOO BOLT GEAR è la più recente IP (proprietà intellettuale) della linea di prodotti UDOO, nati come single-board computer open-source. È una soluzione ideale per smart working e homeschooling; vanta un case compatto (13 x 13 x 7 cm, L x L x H) e leggero tanto da poter stare sul palmo di una mano. Detto questo, è anche un Mini PC potente, versatile e silenzioso, utilizzabile in qualsiasi ambiente: domestico, ufficio e industriale.

Veniamo alle specifiche. Questo prodotto include un’APU AMD Ryzen Embedded V1605B con iGPU Radeon Vega 8. Il processore è basato sull’architettura Zen, offre 4 core/8 thread, una frequenza base di 2GHz e una massima di 3,6GHz. Il chip offre 4MB di cache L3 e supporta ufficialmente memorie DDR4 con una frequenza massima di 2400MHz, in dual channel; il TDP massimo è di 25W. Questo processore dispone di una GPU integrata basata sull’architettura Vega, capace di visualizzare informazioni su un massimo di quattro monitor, inoltre supporta anche la riproduzione in 4K, ma su un solo display.

È possibile installare fino a 32GB di RAM e un SSD PCIe M.2. La dotazione di porte I/O include:

2x Usb 3.0 Type-A

2x Usb Type-C 3.1 Gen 2 (Modalità Display Port)

jack da 3,5mm

2x HDMI

1x Ethernet

Presa per l’alimentazione

Accattivante e alla portata di tutti, il prodotto viene 399 dollari, ed è acquistabile sullo shop online dell’azienda. In definitiva si tratta di un PC mini-ITX targato AMD, ma, una volta tanto, nato dagli sforzi di un’azienda italiana. Purtroppo, nel nostro paese, non esistono molte realtà come SECO: di solito, i consumatori italiani possono solo acquistare preassemblati prodotti da grandi compagnie estere come HP, Dell, Lenovo e Acer.

