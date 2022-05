Durante la conferenza del Computex 2022 AMD non ha presentato i tanto attesi nuovi processori Ryzen 7000, basati su architettura Zen 4, ma si è limitata a fornire un assaggio di quelle che saranno le tecnologie supportate, le performance e le frequenze operative, che (presumibilmente sul modello top di gamma) superano la barriera dei 5,5GHz. Durante l’evento sono stati condivisi nuovi dettagli anche sui chipset e sul nuovo socket AM5, che manterrà la compatibilità con i dissipatori studiati per AM4; a questo proposito, grazie a un video YouTube di MSI, poi rimosso ma ricaricato da un altro utente, possiamo vedere dal vivo per la prima volta uno dei nuovi processori Ryzen 7000.

Il video in questione, che trovate a fine articolo, mostra come installare un dissipatore AMD su una motherboard di nuova generazione, con socket AM5. Il processore usato nel video ha in bella vista la scritta “AMD ENG SAMPLE”, ma sono i codici presenti sull’IHS a svelare diversi dettagli: grazie a un’indiscrezione di qualche mese fa sappiamo infatti che la CPU con codice OPN 665 è dotata, almeno in teoria, di 16 core e 32 thread, mentre quella con codice 666 è equipaggiata con 8 core e 16 thread. Come potete vedere dall’immagine qui sotto, il processore usato da AMD termina proprio con il codice 665.

Come potete vedere dall’indiscrezione, su un Engineering Sample AMD identificato come “AMD Eng Sample: 100-000000665-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0]” venivano rilevati 32 processori; sappiamo che ogni “processore” è in realtà un thread, quindi è verosimile credere che, come detto, si tratti di una CPU 16 core / 32 thread. Data la configurazione, è plausibile pensare che si stia parlando del nuovo top di gamma AMD Ryzen 9 7950X (sempre che si chiami effettivamente così).

Purtroppo dal video non emergono altre informazioni sulla CPU e quanto mostrato non è molto utile, quantomeno nell’immediato; i processori Ryzen 7000 arriveranno infatti in autunno e, fino ad allora, non ci sarà modo di mettere le mani sulla nuova piattaforma AM5. Vale la pena però sottolineare come l’installazione della CPU sia parecchio semplice e il procedimento molto simile (per non dire identico) a quanto accade con i processori Intel, che da tempo fanno affidamento su un socket LGA.