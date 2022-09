È soltanto passata una settimana dall’evento di presentazione delle nuove GPU RTX 4000 di Nvidia, ma le prime schede sono già in vendita ben prima del lancio sul mercato. Nello specifico, qualcuno in Cina è riuscito già a mettere le mani su nientemeno che il modello top di gamma, vale a dire una GeForce RTX 4090 realizzata da Gigabyte. Come accade per le versioni Founders Edition, il modello custom sfoggia un dissipatore abbastanza importante, utile a smaltire il calore durante le attività più impegnative. La scheda è davvero massiccia e occuperà quasi quattro slot d’espansione, inoltre è equipaggiata con il nuovo connettore d’alimentazione a 16 pin, in grado di erogare fino a 600W di potenza.

Fonte: Likhg

È abbastanza inusuale vedere una scheda video di nuova generazione venduta così in anticipo rispetto alla data di disponibilità ufficiale, questo tuttavia potrebbe indicare che l’azienda ha riempito i magazzini in attesa di vendere ai clienti. Sia le Founders che i modelli custom sarebbero infatti già stati inviati alle varie testate per le recensioni, ma ovviamente gli embarghi impediscono di fornire qualsiasi informazione in merito. Nvidia rilascerà la versione completa del driver in anteprima per i recensori già a partire da questa settimana, mentre la disponibilità ufficiale al pubblico avverrà il 12 ottobre, giorno in cui verranno messe in vendita le RTX 4000.

Ricordiamo che, come rivelato nelle specifiche ufficiali, la RTX 4090 è basata sul processore grafico AD102, realizzato attraverso il nodo a 4nm di TSMC, il quale include 16384 CUDA core e 96MB di cache L2, oltre a essere accompagnato da 24 GB di memoria GDDR6X. Le nuove unità di elaborazione, che integrano ora RT core di terza generazione e Tensor core di quarta generazione, sono in grado di esprimere una potenza di calcolo rispettivamente superiore di 2,8 e 5 volte alla serie RTX 3000.

La RTX 4090 di Gigabyte venduta in Cina ha un prezzo di 20.000 HK (pari a 2.645€), circa 1.000€ sopra il prezzo ufficiale di lancio per il nostro paese.