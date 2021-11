Volete installare Windows 11 SE su un vecchio PC? Abbiamo brutte notizie

L’ascesa dei Chromebook nelle scuole durante la pandemia è stata un fenomeno globale: Il sistema operativo di Google con la sua semplicità di configurazione, la velocità di ripristino in caso di problemi e la relativa difficoltà di manomissione da parte degli studenti, uniti alla ottima reattività offerta su macchine a basso e bassissimo costo, ha fatto breccia nei reparti IT delle scuole.

Nonostante il recente calo di vendite dei dispositivi con a bordo ChromeOS,Microsoft ha deciso di scendere in campo nel mercato Educational con una versione dedicata di Windows chiamata Windows 11 SE, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

Credit: Microsoft

A differenza del passato, Windows 11 SE non è semplicemente una versione più a buon mercato di Windows, con meno funzionalità e impossibilitata a eseguire determinati tipi di applicazioni. Windows 11 SE adotterà il salvataggio di tutti i file, compresi i profili utente degli studenti, su account OneDrive scolastico, in più sono state rimosse alcune funzionalità di Windows al fine di offrire una esperienza di studio priva di distrazioni.

Il Sistema viene inoltre “blindato”, solo gli amministratori IT avranno il controllo completo della configurazione e manutenzione dei dispositivi, potendo gestire app e aggiornamenti da remoto tramite il tool Microsoft intune.

Se siete amministratori IT scolastici o semplici curiosi interessati a una versione più piccola e leggera di Windows e vi state chiedendo se Windows 11 SE possa essere utilizzato sulle macchine già in vostro possesso, magari andando a rivitalizzare il convertibile 2 in 1 che avete nel cassetto, la risposta di Microsoft è no: Windows 11 SE è disponibile solo abbinato a un nuovo PC, resta possibile reinstallarlo ma qualora decidiate di aggiornare l’edizione di Windows, non sarà più possibile tornare alla versione SE.

Per quanto gli strumenti messi a disposizione degli amministratori IT da Microsoft in per questa versione di Windows possano essere sicuramente un vantaggio, l’impossibilità di utilizzare Windows 11 SE su hardware pre-esistente è sicuramente un grosso limite nel contrastare l’ascesa di ChromeOS, che ricordiamo può essere installato senza alcun costo di licenza su qualsiasi PC, anche se datato, tramite il progetto Cloudready.

Per ulteriori informazioni, potete consultare l’articolo di Microsoft dove Windows 11 SE, Windows 11 S Mode e Windows 11 nelle sue versioni Home e Pro sono messi a confronto.