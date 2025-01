Wacom Intuos Pro S, la scelta dei professionisti del design, ora a un PREZZO IMBATTIBILE!

Se siete alla ricerca di una tavoletta grafica professionale con prestazioni elevate e massima precisione, questa offerta su Amazon è l’occasione perfetta. Infatti, Wacom Intuos Pro S è disponibile a soli 159,99€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 229,90€. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori tablet per ulteriori consigli.

Wacom Intuos Pro S, chi dovrebbe acquistarla?

Questa tavoletta grafica Wacom è ideale per illustratori, designer e creativi digitali che desiderano uno strumento affidabile e performante. Grazie alla Wacom Pro Pen 2, con 8.192 livelli di pressione e riconoscimento dell'inclinazione a 60 livelli, avrete il massimo controllo su ogni tratto, ottenendo un’esperienza di disegno naturale e precisa.

L’ergonomia avanzata e la personalizzazione sono tra i punti di forza di questo modello. I 6 tasti ExpressKey personalizzabili, uniti al Touch Ring e alla superficie multi-touch, permettono di ottimizzare il flusso di lavoro e aumentare la produttività.

Wacom Intuos Pro S è compatibile con Windows 7 o versioni successive e macOS 10.10 o superiori. Può essere collegata sia via USB che tramite Bluetooth, offrendo una connessione stabile e senza fili per lavorare in libertà. Inoltre, per installare i driver e il software necessari, è richiesta una connessione internet.

L’acquisto include Wacom Intuos Pro S, Wacom Pro Pen 2 senza batteria, un porta penna con 6 punte standard e 4 punte in feltro, un cavo USB e una guida rapida. Il design compatto e la versatilità la rendono perfetta per home office ed e-learning, oltre che per l’uso professionale.

Wacom Intuos Pro S è attualmente disponibile su Amazon a soli 159,99€, un’occasione da non perdere per chi desidera uno strumento di alta qualità a un prezzo scontato. Affrettatevi prima che l’offerta termini!

