La webcam 4K N newline è disponibile su Amazon a 35,99€, perfetta per chi cerca qualità professionale nelle videochiamate e nello streaming. Dotata di sensore Sony, autofocus rapido e correzione automatica della luce, questa webcam vi garantisce immagini nitide e realistiche in ogni condizione. I 2 microfoni stereo con cancellazione del rumore catturano la vostra voce fino a 6 metri di distanza, mentre la copertura privacy integrata protegge la vostra riservatezza quando non la utilizzate.

Webcam 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La webcam 4K NewEye60s rappresenta la soluzione ideale per chi lavora da remoto e necessita di una qualità video professionale durante le videoconferenze. Grazie al sensore Sony da 8 megapixel e alla risoluzione 4K a 30fps, si rivolge principalmente a professionisti, content creator e streamer che non vogliono compromessi sulla resa delle immagini. I due microfoni stereo con cancellazione del rumore garantiscono una comunicazione cristallina fino a 6 metri di distanza, rendendola perfetta per chi tiene webinar, meeting aziendali o lezioni online, dove la chiarezza audio è fondamentale quanto quella video.

Questa webcam soddisfa le esigenze di chi cerca versatilità e praticità d'uso: il sistema plug and play elimina installazioni complicate, mentre l'autofocus rapido e la correzione automatica della luce vi assicurano un'immagine sempre ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. La copertura per la privacy integrata risponde alle necessità di chi è attento alla sicurezza digitale, permettendovi di proteggere fisicamente l'obiettivo quando non in uso. Particolarmente apprezzata da gamer e streamer per la compatibilità universale con piattaforme come Skype, Zoom e FaceTime, questa webcam vi accompagnerà in ogni situazione professionale o di intrattenimento, dall'home office allo streaming su Twitch.

La Webcam 4K NewEye60s vi offre una qualità d'immagine straordinaria con risoluzione 4K a 30fps e sensore Sony da 8 megapixel. Dotata di autofocus rapido e preciso, cattura i vostri volti nitidamente tra 0,6 e 2 metri, mentre la correzione automatica della luce garantisce immagini sempre bilanciate. I 2 microfoni stereo integrati con cancellazione del rumore assicurano un audio cristallino fino a 6 metri di distanza.

