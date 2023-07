L’11 e 12 luglio è l’Amazon Prime Day. Seguite tutte le offerte più interessanti direttamente da questa pagina!

NTDev continua i suoi esperimenti su Windows 11: dopo Tiny11, Windows caricato tutto nella VRAM della scheda video e Live11, lo sviluppatore ha creato una nuova versione di Windows 11, che ha bisogno di soli 176MB di RAM per avviarsi e “funzionare”. Le virgolette, ve lo anticipiamo anche se potrete immaginarlo, non sono a caso: il sistema operativo si avvia e tecnicamente funziona, ma non pensate di poterlo usare come una normale versione di Windows 11, o di poterci fare le stesse cose.

Come potete vedere dal video rilasciato da NTDev, il sistema sembra funzionare piuttosto bene, ma vengono aperte solamente app leggere come il Task Manager, il Blocco Note e il Terminale. Il problema principale di questa versione di Windows 11 è che all’avvio si apre il Terminale e non Explorer, a differenza di quanto accade ad esempio con Tiny11; considerando però quanto era lento quest’ultimo, forse non è così male non avere un’interfaccia grafica all’avvio.

Per arrivare a occupare soli 176MB di RAM, NTDev ha ammesso di aver “fatto diversi tentativi per scoprire quali driver e servizi sono essenziali all’avvio di Windows”. Lo sviluppatore ha usato ServiWinServiWin per vedere quali driver vengono avviati con il sistema operativo, quali vengono bloccati e quali invece sono disabilitati.

Xeno, sviluppatore di Windows Insider, ha commentato su Twitter dicendo che una versione “solo testo” di Windows 11 può essere eseguita in soli 96MB di RAM, ma la sua installazione sarebbe decisamente problematica e molto meno interessante di quella creata da NTDev, definita “sorprendentemente utilizzabile”.