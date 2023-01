Sappiamo già da tempo che Microsoft è al lavoro per aggiornare, o meglio svecchiare, l’app Gestione file su Windows 11. E sembra ci siano novità da questo punto di vista.

Sembra infatti che il Colosso di Redmond stia rendendo più moderne alcune parti di Gestione file, con una pagina principale rivista e corretta e un nuovo riquadro di navigazione laterale. Le modifiche si integreranno con la nuova interfaccia della parte superiore, già disponibile agli utenti del sistema operativo, che si è dimostrata molto interessante per via dell’introduzione delle schede.

Che l’azienda stia lavorando a un ammodernamento dell’app viene confermato da alcune porzioni di codice e dei riferimenti individuati nelle ultime build di anteprima di Windows 11. Inoltre, FireCubeStudios ha condiviso su Twitter un mockup di quello che potrebbe essere l’aspetto della nuova app Gestione risorse, una volta distribuita.

