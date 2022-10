Continuano a susseguirsi novità sul futuro di Windows 11. Dopo la possibile nuova barra degli strumenti vista in occasione dell’evento Microsoft Ignite, sembra che anche lo strumento di cattura verrà rinnovato in futuro.

In occasione dell’evento dedicato a Microsoft Surface, infatti abbiamo visto che lo strumento di cattura, con un prossimo aggiornamento, consentirà agli utenti anche di registrare video direttamente dallo schermo.

Un vero e proprio screen recorder, dunque, che permetterà registrare facilmente qualsiasi area dello schermo, da condividere con altri utenti. Al momento, è possibile registrare dei video con Xbox Game Bar, ad esempio. Tuttavia, ci sono dei limiti a ciò che si può registrare e, in generale, avere la possibilità di accedere a una funzione del genere semplicemente premendo una combinazione di tasti, è davvero interessante.

Poter registrare un video dello schermo al volo potrebbe essere molto utile

Nel corso del tempo, Windows 11 ha conquistato i cuori di molti utenti, incluso chi vi scrive, grazie a una serie di funzioni molto utili, dagli snap-in che permettono di affiancare velocemente due o più finestre alla possibilità di accedere alla cronologia degli Appunti per recuperare porzioni di testo, immagini e altri elementi copiati in precedenza.

Avere la possibilità di creare una registrazione video di ciò che vediamo sullo schermo potrebbe essere utile in diversi casi. Ad esempio, possiamo replicare una procedura per creare un tutorial, o mostrare a un tecnico un certo problema che si manifesta sullo schermo. Non sappiamo se lo strumento sarà abbastanza potente per essere usato anche per altri scopi, come lo streaming, ma resta comunque utile avere a disposizione uno screen recorder integrato da utilizzare al volo.