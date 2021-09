Windows 11, ora è più semplice capire se il proprio PC è compatibile

Microsoft ha appena lanciato una versione aggiornata della sua app PC Health Check, un’app che, tra le altre cose, consente agli utenti di PC di sapere se i loro sistemi saranno pronti per Windows 11 quando verrà lanciato il 5 ottobre.

Windows 11 è infatti progettato per un hardware moderno, richiede processori che supportino TPM 2.0 e siano Intel Core di 8a generazione o AMD Ryzen 2a generazione o più recenti, con poche eccezioni. Oltre a ciò, il vostro PC ha bisogno di 64 GB di spazio di archiviazione disponibile, almeno due core a più di 1GHz e almeno 4 GB di memoria RAM. È ufficiale: sono finiti i giorni di Windows a 32 bit.

L’app PC Health Check di Microsoft è progettata per semplificare le cose consentendo agli utenti di sapere se i loro sistemi supporteranno ufficialmente Windows 11. In breve, questa app confronterà il vostro hardware con i requisiti di sistema di Windows 11 e vi farà sapere se l’hardware in possesso è all’altezza. Microsoft, inoltre, ha messo a disposizione un elenco completo dei processori AMD e Intel supportati dal nuovo sistema operativo.

Perché Microsoft ha aggiornato la propria app? TPM 2.0 è una funzionalità supportata dalla maggior parte dei PC moderni, ma la maggior parte dei produttori di schede madri lascia questa opzione disabilitata nel UEFI/BIOS. Pertanto, molti PC compatibili con Windows 11 risultavano incompatibili nella versione precedente dell’app PC Health Check per Windows 11.

Come riporta OverClock3D.net, l’app PC Health Check di Microsoft dice agli utenti se il loro sistema supporta TPM 2.0 e se il suo processore è compatibile con Windows 11. La nuova app dirà alle persone con TPM 2.0 disabilitato di abilitare l’opzione nel BIOS e se la loro CPU è ufficialmente supportata. Questa modifica rende l’app PC Health Check di Microsoft molto più importante e utile per tutti coloro che vogliono capire se il proprio hardware è supportato.

I PC che non dispongono del supporto hardware per Windows 11 continueranno a ricevere gli aggiornamenti di Windows 10 fino al termine del supporto software di Windows 10 nel 2025. Inoltre, se l’unico problema risulta il processore, è possibile installare Windows 11 comunque – ha affermato Microsoft – anche se non si riceveranno gli importanti aggiornamenti di sicurezza. Microsoft ha anche pubblicato un post sul blog che descrive in dettaglio come abilitare il supporto TPM 2.0 sul PC.

Ma perché questi requisiti di sistema così elevati? Windows 10, Microsoft supportava tutti i PC che supportava con Windows 7. Ciò significava che Windows 10 doveva supportare molti vecchi hardware, molti dei quali non avevano più il supporto dei driver dal produttore originale. Ciò ha portato a molti problemi durante il ciclo di vita di Windows 10, poiché molti di questi sistemi più vecchi sono diventati inaffidabili e hanno minato la reputazione di Windows 10. Windows 11 è progettato per supportare le ultime CPU di AMD e Intel, imponendo il supporto per TPM 2.0 per aumentare la sicurezza ed eliminando il supporto per i processori meno recenti per garantire che il sistema operativo offra un’esperienza relativamente “senza arresti anomali”.