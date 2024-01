Un PC moderno deve avere almeno 16GB di RAM, dice Microsoft

Sembra che Microsoft sia al lavoro per rendere obbligatori 16GB di RAM nei PC, rendendoli di fatto un requisito minimo. Se però già state andando nel panico guardando il vostro laptop con 8GB di memoria, non preoccupatevi: si tratterebbe di una novità legata solo agli AI PC, una nuova categoria di computer inaugurata da Intel con i nuovi processori Meteor Lake, che hanno fatto il loro debutto lo scorso dicembre.

Le informazioni non sono ufficiali, ma provengono da alcune fonti interne affidabili, inoltre TrendForce sembra essere della stessa idea di questi insider. La novità potrebbe non essere un problema per il mercato desktop, dove molti utenti già da tempo hanno sistemi con 16GB e, con l’avvento dello standard DDR5, sono passati a 32GB di memoria, ma potrebbe rivelarsi una sfida per il settore dei computer portatili.

Come di certo saprete infatti sono ancora parecchi i notebook con 8GB di memoria, ma c’è da dire che gli AI PC con Intel Meteor Lake presentati al CES 2024 non rientrano in questa categoria, segno che probabilmente i produttori sono stati avvisati da tempo delle novità in arrivo.

L’evoluzione dettata dagli AI PC non riguarda però solo la memoria, ma anche la potenza computazionale: oltre ai 16GB di RAM, Microsoft ha stabilito anche un requisito minimo di almeno 40 TOPS (Tera Operazioni al Secondo) per etichettare i nuovi PC Windows come AI PC. Si tratta di un valore raggiungibile se è presente una GPU discreta o una NPU, elementi essenziali per poter gestire l’intelligenza artificiale senza difficoltà e senza gravare troppo sul sistema.

Allo stato attuale, i processori Meteor Lake equipaggiati di NPU raggiungono 34 TOPS, quindi sulla carta non soddisfano i requisiti; la futura generazione Lunar Lake risolverà il problema, così da essere pronta per i requisiti che Microsoft imporrà in futuro. AMD Ryzen 8000 e Qualcomm Snapdragon X Elite arriveranno a 45 TOPS, quindi non dovrebbero avere problemi in questo senso.