Windows finalmente supporta le NPU di AMD nel Task Manager

Una delle novità più interessanti dei processori Intel Meteor Lake è la presenza di una NPU, l’unità di elaborazione neurale dedicata ai carichi di intelligenza artificiale, che tra non molto riceverà anche il supporto a DirectML. Anche i chip AMD hanno una NPU e finalmente sembra che anche Microsoft se ne sia accorta: stando a un report di Neowin, nella prossima versione di Windows anche le NPU AMD appariranno nel Task Manager.

Il cambiamento permette agli utenti di monitorare le prestazioni e la percentuale d’uso delle risorse della NPU in tempo reale, senza bisogno di software aggiuntivi, ma aprendo semplicemente il Task Manager. AMD è intervenuta, rilasciando una dichiarazione:

"Essere in grado di tracciare come le risorse vengono allocate in tempo reale e quali componenti del sistema sono sotto carico è utile per monitorare il comportamento delle applicazioni. Questo tipo di tracciamento è particolarmente importante nei notebook, dove gli utenti finali possono scegliere di massimizzare la durata della batteria controllando dove vengono eseguiti determinati carichi di lavoro o regolando le impostazioni di alimentazione globali tramite il menu Impostazioni di Windows o un'applicazione fornita dall'OEM."