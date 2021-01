2 confezioni di capsule Dolce Gusto in omaggio acquistandone 12

Amanti del caffè, adunata! L’offerta che segue è infatti riservata proprio a voi, amanti del buon caffè espresso e in cialde. Sul portale ufficiale di Nescafé Dolce Gusto, infatti, è disponibile una nuova promozione, che vi permetterà di fare scorta dei vostri caffè preferiti, risparmiando anche qualche soldo.

Fino al 20 gennaio 2021, infatti, acquistando 12 confezioni di Nescafé Dolce Gusto nel formato da 16 capsule, 2 di queste saranno gratuite! Il bello è che solo 3 dei gusti tipici del brand non sono inclusi nella promozione, ovvero gli espresso Napoli, Roma e Milano. Per il resto, l’offerta copre tutte le capsule Dolce Gusto, permettendovi così di acquistare i prodotti che meglio incontrano i vostri gusti.

Insomma, si tratta davvero di una bella occasione per regalarsi, una bella fornitura di caffè di ottima qualità, potendo rimpinguare la propria scorta con tanti aromi diversi, perfetti per accompagnarvi dalla mattina, quando è consigliabile un caffè vigoroso e dal sapore intenso, sino alla sera, quando ci si può concedere il piacere di un ottimo decaffeinato. Lo store Nescafé è davvero ricchissimo di proposte per tutti gli amanti del caffè, motivo per cui vi invitiamo non solo a consultare direttamente la pagina principale dedicata alle offerte, così che possiate perdervi tra le varie proposte del brand.

Qualora poi foste degli appassionati di caffè, vi invitiamo caldamente a consultare le nostre guide agli acquisti! La prima è relativa l’acquisto delle migliori macchine da caffè disponibili sul mercato, la seconda è invece relativa le migliori cialde, capsule e caffè macinati. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

