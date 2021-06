25% di sconto su PlayStation Plus e PS NOW in occasione dei Days of Plays

Se siete dei possessori di una console giapponese targata Sony saprete benissimo che, per ottenere il massimo dall’ecosistema PlayStation, è necessario essere abbonati sia al PlayStation Plus e PlayStation Now. Ebbene, qualora siate interessati ad acquistare uno oppure entrambi gli abbonamenti, StartSelect ha pensato di scontarli del 25%, in occasione dei Days of Plays! In questo articolo dunque vi spiegheremo cosa sono questi servizi e come acquistarli.

PS Plus, innanzitutto, permette a tutti gli abbonati di giocare in multigiocatore ai videogiochi compatibili con tale funzionalità. Inoltre, ogni mese regala ben tre titoli differenti, infatti questo mese gli utenti riceveranno Star Wars Squadrons, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Operation Tango, come abbiamo già avuto modo di vedere in uno dei nostri precedenti articoli. La sottoscrizione, invece, può avvenire a cadenza mensile, trimestrale e annuale, in base alle proprie esigenze.

PS Now è un servizio completamente differente. Consente, difatti, agli abbonati di usufruire in streaming di una lunga serie di giochi, permettendo così a tutti coloro che decidono di sottoscrivere un piano di risparmiare parecchi soldi. Tuttavia, bisogna considerare che, una volta scaduto l’abbonamento, i videogiochi non saranno più disponibili nella libreria della console. Come per il PS Plus, PS Now permette di abbonarsi per un piano mensile, trimestrale o annuale.

PlayStation Plus e PlayStation Now sono dunque due servizi indispensabili per godere appieno l’intrattenimento casalingo offerto da PS4 oppure da PS5, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo alle offerte StartSelect, in occasione dei Days of Plays. Allo stato attuale, entrambi gli abbonamenti annuali sono disponibili allo stesso prezzo, di 44,99€ al posto di 59,99€ di listino.

Ciò detto, prima di lasciarvi alle vostre future sessioni di gioco, vi consigliamo di dare uno sguardo alla pagina ufficiale della promozione, nella quale troverete anche tantissime altre offerte che coinvolgono anche FIFA Points, Apex Legends Coins e le GTA 5 Shark Card. Vi ricordiamo, infine, di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

