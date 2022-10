Se stavate valutando di acquistare una lavatrice, avete ora una seconda promozione che potrebbe fare al caso vostro, che si va ad aggiungere a quella che vi abbiamo segnalata ieri. Vi informiamo, infatti, che Unieuro ha appena rilasciato un’offerta riguardante alcuni grandi elettrodomestici, valida però solo fino a domani 6 ottobre.

La promo consiste nell’acquistare una delle lavatrici selezionate dallo shop, per poi ricevere in regalo un’asciugatrice della stessa marca. Una sorta di prendi 2 e paghi 1 che, in questo caso specifico, diventa ancora più interessante, poiché le lavatrici compatibili con l’iniziativa si trovano addirittura a prezzo scontato. Come detto, a seconda del tipo di lavatrice acquistata riceverete una determinata asciugatrice, di brand come Samsung, Whirpool, Hotpoint, Hoover e Candy.

Il procedimento da seguire per ottenere l’asciugatrice in regalo sarà molto semplice e rapido, dal momento che vi basterà selezionare la lavatrice di vostro interesse (ricordando che i modelli compatibili sono solo quelli presenti nella pagina dedicata) e aggiungerla al carrello, dove troverete automaticamente l’asciugatrice abbinata. Volendo, sarà possibile conoscere il modello esatto che si riceverà in regalo ancor prima di arrivare al checkout, dando uno sguardo alla parte superiore dell’immagine del prodotto, dove viene indicato l’elettrodomestico abbinato.

Ad esempio, se siete interessati alla Candy RapidÓ RO 1494DWME, che tra l’altro è un’ottima lavatrice con cestello da 9 kg e centrifuga fino a 1400 giri, riceverete in omaggio la Candy RapidÓ ROE H9A2TCEX, un’asciugatrice dal valore di circa 750€, praticamente il prezzo necessario per acquistare il primo dei due elettrodomestici. Ciò vale più o meno anche per gli altri modelli, il che significa che non riceverete in regalo un’asciugatrice poco affidabile, bensì una dello stesso livello e valore della lavatrice.

Insomma, se dovete cambiare alcuni dei vostri grandi elettrodomestici e volete farlo non solo a prezzi d’occasione ma anche in un solo colpo, non dovreste assolutamente perdervi questa promozione, motivo per cui vi consigliamo di visitare subito la pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

