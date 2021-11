Affare Echo Show 5! Nuova versione al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Amazon non ha alcuna intenzione di mollare il colpo, ed anzi, come vi abbiamo raccontato anche nel corso di questa mattinata, il suo Early Black Friday di Amazon si sta spendendo in una serie di offerte davvero imperdibili, specie qualora siate interessati al mondo dei prodotti tech, giacché abbiamo già spaziato tra le ottime offerte a marchio Razer, e gli ottimi sconti su monitor e notebook.

Restiamo, dunque, sulla scia del battuto tecnologico, per segnalarvi quella che è la nuova promozione che il portale sta attuando sul suo ottimo Amazon Echo Show 5 di seconda generazione, nuova incarnazione del popolare dispositivo intelligente munito di schermo, arrivata sul mercato quest’anno al prezzo di 84,99€, ed oggi in sconto a soli 44,99€!

Versione aggiornata del già ottimo Echo Show 5, questa seconda versione resta quasi del tutto invariata rispetto alle origini, aggiungendo al già ottimo pacchetto originale delle nuove colorazioni, ed un miglioramento della fotocamera frontale, che passa ora a 2MP.

Per il resto, parliamo dello stesso ottimo prodotto che ha catturato l’attenzione del mercato nel 2019, e che permette di tenere sotto controllo diversi aspetti della propria casa smart oltre, ovviamente, ad integrare di default Alexa, ovvero l’assistente vocale Amazon che ha rivoluzionato il mondo delle IA domestiche.

Dotato di uno schermo touch HD da 5″, Echo Show 5 è, in sostanza, un companion per la casa piccolo ma funzionale, che grazie al suo schermo permette non solo di fruire delle più tipiche funzioni offerte da Alexa, come la riproduzione della musica, timer, sveglia e la lettura di notifiche e notizie, ma anche di poter utilizzare lo schermo per la visione di contenuti in streaming o, perché no, di poter controllare alcuni aspetti dei tanti dispositivi compatibili, come ad esempio gli aspirapolvere robot, o altri prodotti dotati di tecnologia smart.

Capace di effettuare videochiamate, di riprodurre musica, e di rispondere una una moltitudine immensa di richieste, Echo Show 5 è un prodotto davvero elegante e soddisfacente, perfetto per chi, fino ad oggi, era titubante dinanzi all’ingresso nel mondo dei prodotti domotici sviluppato da Amazon, ed il fatto che esso sia in sconto, oggi, a meno di 45 euro, non fa che rendere ancora più appetibile questo splendido dispositivo.

Insomma, come se non fosse bastato il prezzo bomba che Amazon ha riservato ad Echo Dot 3, ora anche Echo Show 5 si rende disponibile ad un prezzo davvero ottimo, pur chiaro che esso, come ormai saprete, è solo uno dei tanti articoli in sconto in qusto Early Black Friday di Amazon, tant’è che vi invitiamo a consultare immediatamente l’intera lista di sconti disponibili, tramite l’apposita pagina dedicata. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

