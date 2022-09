Lanciato nel 2005 e sbarcato in Italia nel 2011, Amazon Prime è un servizio del noto colosso dell’e-commerce sempre in evoluzione e in costante miglioramento, tale da renderlo oggi molto diverso e più completo rispetto al passato. In origine, infatti, il servizio si limitava a offrire la spedizione gratuita, per poi essere ampliato con forme di intrattenimento e sconti esclusivi, a cui moltissimi italiani non possono più rinunciare.

Cos’è Amazon Prime?

Tanti sono i fattori che hanno permesso ad Amazon Prime di diventare oggi uno dei servizi a cui difficilmente si può rinunciare. Il più importante è probabilmente Prime Video, una piattaforma streaming di film, serie TV e documentari che, insieme a Netflix e Disney+, domina questo settore in continua crescita, tanto da mettere in crisi anche le sale cinematografiche. Non è raro, infatti, vedere case cinematografiche affidarsi a piattaforme on demand per rilasciare le loro produzioni. L’ultimo esempio lo abbiamo visto con Prey, quinto capitolo della serie Predator, pubblicato su Disney+ il 5 agosto 2022.

Come anticipato, Amazon Prime viene apprezzato anche e soprattutto per le ottime offerte che lo shop riserva ogni giorno ai suoi iscritti, dando la possibilità di accedere a sconti pazzeschi prima degli altri. Come non citare poi il Prime Day, evento annuale in cui le occasioni d’acquisto si fanno ancora più interessanti, consentendo agli abbonati di acquistare migliaia di prodotti di ogni categoria merceologica a prezzi imbattibili per 48 ore e in anticipo rispetto a chi non è sottoscritto al servizio.

A differenza delle precedenti occasioni, quando l’evento era solito tenersi solo in estate, l’azienda ha deciso che quest’anno l’evento debba avere un secondo appuntamento, inaugurando così la stagione dello shopping natalizio con una serie di offerte da capogiro. Il Prime Day tornerà infatti l’11 e il 12 ottobre, facendo la gioia di tutti i membri, che avranno di nuovo l’opportunità di acquistare i prodotti più ambiti a prezzi stracciati e forse a cifre più basse di sempre, a conferma di come il servizio non sia privo di sorprese positive e, per questo, invitiamo tutti coloro che ancora non l’hanno fatto di abbonarsi.

Cosa è incluso in Amazon Prime?

Con l’evolversi, Amazon Prime si è concentrato sempre di più sull’intrattenimento, integrando nel prezzo servizi come il già citato Prime Video, a cui si aggiungono Amazon Music, Prime Gaming e Prime Reading, ognuno pensato per soddisfare determinate esigenze.

Prime Video

Prime Video è la piattaforma streaming di Amazon dove vengono ospitati film, serie TV e documentari, oltre a una serie di contenuti esclusivi non presenti su altre piattaforme. Il servizio consente anche di noleggiare o acquistare gli ultimi film usciti al cinema (in questo caso non serve Amazon Prime), dandovi così la possibilità di accedere a un catalogo ancora più ampio. Come detto nelle fasi iniziali, i contenuti sono in costante miglioramento, da aver spinto Amazon recentemente a siglare un accordo con la UEFA Champions League, permettendovi di vedere in diretta streaming, senza costi aggiuntivi, la partita principale del mercoledì, dai playoff alle semifinali. Segnaliamo, infine, che Prime Video viene supportato dai principali dispositivi mobile e sistemi operativi, nonché da numerose smart TV, consentendovi quindi di accedere al ricco catalogo in svariati modi e da ogni luogo.

Amazon Music

Amazon Music è un servizio streaming di musica digitale gestito da Amazon e, come per Prime Video, anch’esso è disponibile, volendo, come servizio autonomo. In questo caso, però, prende il nome di Amazon Music Unlimited, che non deve essere confuso con Amazon Music. Il primo, infatti, vanta un numero di canzoni più alto rispetto al piano base, ossia quello incluso nel prezzo di Amazon Prime. Nonostante il piano base non sia ricco come quello a pagamento, vanta comunque più di 2 milioni di brani, centinaia di playlist e niente pubblicità tra un brano e l’altro. Come tutti i servizi dell’azienda, anche Amazon Music è accessibile su numerosi dispositivi, dallo smartphone ai dispositivi Echo, con la possibilità di riprodurre, qualora il dispositivo lo supporti, canzoni in formato lossless, soddisfacendo così anche gli audiofili.

Prime Gaming

Prime Gaming è l’ennesimo vantaggio incluso in Amazon Prime e permette di ricevere ogni mese, senza costi aggiuntivi, contenti in game casuali, come skin, potenziamenti e ricompense varie. Ogni mese riceverete poi persino dei veri e propri giochi, che potrete tenere nel vostro account e giocarci per sempre. Come se non bastasse, avrete la possibilità di abbonarvi, sempre ogni mese, a un canale Twitch a piacere, a patto che colleghiate il vostro account Amazon a Twitch. Per fare ciò, non dovrete far altro che accedere al vostro account Amazon, recarvi sulla pagina dedicata e cliccare su “Collega account Twitch” dal menu di sinistra. A quel punto vi verrà chiesto di accedere anche al vostro account Twitch (qualora non foste loggati) e non vi rimane che confermare la richiesta. Fatto ciò, recatevi sul profilo dell’utente a cui volete abbonarvi e tra le varie opzioni selezionare “Abbonamento regalo con Prime“.

Amazon Photos

Tra i servizi inclusi nel prezzo c’è anche Amazon Photos, uno spazio di archiviazione illimitato dove potete memorizzare tutte le vostre immagini, con la possibilità di caricarle sia da PC che mobile, oltre a visualizzarle ogni volta che lo vogliate. Nonostante lo spazio di archiviazione sia illimitato, Amazon Photos non comprime le immagini, garantendovi di visualizzarle e recuperarle sempre alla qualità originale. I vostri contenuti, infine, saranno al sicuro e godranno di tutte le tecnologie dell’azienda relative alla sicurezza e alla privacy.

Prova prima, paga poi

Se siete soliti acquistare articoli d’abbigliamento, avete un motivo in più per abbonarvi ad Amazon Prime, visto che incluso nel prezzo c’è anche il cosiddetto “Prova prima, paga poi”. Come è facile intuire, il servizio vi dà la possibilità di acquistare e ricevere a casa capi d’abbigliamento senza pagarli, cosicché possiate provare la taglia, per poi effettuare il pagamento in un secondo momento solo se le misure sono corrette o se il prodotto soddisfa le vostre aspettative. In caso contrario, sarete liberi di fare il reso, già prepagato da Amazon. Gli articoli compatibili con questo servizio includono ogni genere di abbigliamento, per neonati, bambini e adulti, e sono riconoscibili dalla dicitura “Prime Prova prima”. Con un singolo ordine, potete provare un massimo di 6 articoli e avete a disposizione 7 giorni per decidere quali tenere e quali mandare indietro.

Offerte esclusive

Il colosso dell’e-commerce è solito proporre ogni giorno fantastiche offerte. I clienti Amazon Prime potranno accederci con 30 minuti di anticipo, un vantaggio non da poco visto che si ridurrà al minimo il rischio di non riuscire ad accaparrarsi un prodotto proposto a prezzo stracciato. Le offerte esclusive includono anche quelle del Prime Day che, detto precedentemente, è un evento annuale in cui le occasioni d’acquisto si fanno ancora più interessanti.

Spedizioni veloci e gratis

Ultimo ma non meno importante, con Amazon Prime le spedizioni saranno veloci e gratis su tutti i prodotti compatibili, facilmente riconoscibili dall’etichetta “Prime”. In base all’articolo, le spedizioni avverranno in uno o due giorni lavorativi e, come detto, non ci saranno costi aggiuntivi, a prescindere dal tipo o dalle dimensioni del prodotto acquistato.

Quanto costa Amazon Prime?

Agli esordi, in Italia Amazon Prime costava 9,99€, per poi aumentare a 19,99€ nel 2015. Ulteriori rincari sono avvenuti nel 2018, quando il prezzo dell’abbonamento annuale raggiunse quota 36€, e il 15 settembre 2022, giorno in cui è scattato l’ultimo aumento, portando il costo annuale a 49,90€. Gli aumenti di prezzo sono giustificati dall’introduzione di nuovi servizi e, nonostante ci siano stati diversi rialzi, abbonarsi oggi a Prime è ancora conveniente. Se vogliamo fare un paragone con la concorrenza, Netflix e Disney+ offrono l’accesso a film e serie TV a fronte di una spesa mensile e annuale molto più alta. Ciò detto, oltre al piano annuale, il servizio offre la possibilità di iscriversi per un solo mese. In questo caso il prezzo è di 4,99€, ed è un’ottima scelta per chi vuole accedere solo alle offerte del Prime Day, per chi necessita di ricevere a casa un determinato prodotto il giorno dopo o per chi vuole provare per un tempo limitato tutti i servizi connessi.

Qualora non vi siate mai iscritti ad Amazon Prime, il primo mese sarà completamente gratuito e potrete accedere a tutti i servizi citati pocanzi senza pagare un euro. Potrete inoltre sospendere l’abbonamento prima che scatti il rinnovo, con la possibilità di ricevere una notifica 3 giorni prima del pagamento, cosicché possiate ricordarvi di annullare il tutto.

Se siete studenti universitari, Amazon Prime costa la metà, pur non rinunciando ai numerosi vantaggi inclusi nel prezzo! Il periodo gratuito, inoltre, dura 90 giorni invece di 30!

Come attivare Amazon Prime

Abbonarsi ad Amazon Prime è davvero semplice e richiede pochi minuti del vostro tempo. Qualora non l’abbiate fatto, dovrete creare anzitutto un account Amazon, recandovi sulla homepage dell’e-commerce e portare il puntatore del mouse sul pulsante “Ciao, accedi” situato in alto a destra della pagina web, dopodiché cliccare su “Nuovo cliente“. A quel punto vi verrà chiesto di inserire il vostro nome, la mail e la password, dati che vi serviranno ovviamente per accedere in seguito al portale e a tutti i servizi connessi.

Terminata la registrazione e confermata tramite il link che riceverete in mail, troverete al posto di “Ciao, accedi” il nome con cui vi siete registrati. Portate di nuovo il puntatore del mouse sul pulsante in modo che si apra il menu a discesa ed entrate nella sezione relativa ad Amazon Prime. Qui potrete iniziare la prova gratuita o rinnovare l’abbonamento qualora l’abbiate già fatto in passato, scegliendo il piano mensile o annuale. Nel primo caso vi verrà chiesto di aggiungere un metodo di pagamento, a cui potrete aggiungerne altri in un secondo momento, oltre all’indirizzo di fatturazione/spedizione. Una volta compilato e confermato i campi richiesti, Prime si attiverà in pochi secondi e potrete accedere a tutti i vantaggi citati nei paragrafi precedenti.

Come disdire Amazon Prime

Per disdire Amazon Prime, a prescindere che veniate dalla prova gratuita o da uno dei due piani a pagamento, serviranno pochissimi passaggi. Anzitutto loggatevi con il vostro account sul sito Amazon, dopodiché dalla sezione in alto a destra, dove appare il vostro nome, cliccate su “Il mio Amazon Prime“. Dalla pagina che vi si aprirà, troverete la sezione “Gestisci iscrizione” dove, una volta aperto il piccolo menu a discesa, troverete il pulsante “Termina l’iscrizione“. In seguito vi verrà chiesto se volete confermare la disdetta o se continuare con il rinnovo. Se siete sicuri di annullare l’abbonamento, allora dovrete continuare la procedura, fino a che non riceverete la mail di conferma. Anche se annullata, vi ricordiamo che l’iscrizione ad Amazon Prime rimarrà attiva fino all’ultimo giorno prima del rinnovo, cosicché possiate sfruttare i vantaggi del servizio fino all’ultimo minuto.