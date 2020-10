Amazon Prime Day 2020: le offerte sui rasoi Braun e Philips del 13 ottobre!

Le promozioni del Prime Day 2020 continuano, ed è ora il turno di proporvi quelle che sono le promozioni che il portale sta riservando al vasto mondo dei rasoi elettrici Braun e Philips, dispositivi spesso scontati, ma oggi acquistabili con un ribasso a dir poco incredibile, che può arrivare (per alcuni modelli) anche oltre il 60%! Tuttavia, prima di proporvi le offerte in questione, ci teniamo a ricordarvi che per poter sfruttare le promozioni del Prime Day dovete essere iscritti al servizio di Amazon prime, e potrete farlo presso questo indirizzo in pochi minuti.

Tornando alle offerte in sé, vi segnaliamo che è davvero possibile trovare strumenti di rasatura adatti a tutte le tasche, compresi diversi articoli al top della gamma come è il caso del Philips S9711 Serie 9000, che in queste ore può esser acquistato con uno sconto di ben 285 euro, e quindi ad appena 164,99€! Questo particolare rasoio è la punta di diamante della tecnologia Philips in quanto a rasatura, tant’è che il produttore dichiara che esso è in grado di tagliare fino al 20% di peli in più rispetto ai suoi predecessori, senza creare irritazioni e con massimi livelli di comfort. Grazie alla tecnologia Contour Detect, che permette alle testine di muoversi in 8 direzioni differenti, il Philips S9711 è in grado di seguire i contorni del viso, offrendo una copertura perfetta ad ogni curva, mentre il sistema di lame V-track Pro guida i peli verso una posizione ottimale per il taglio, in modo da ridurre il numero di passate. Si possono scegliere fino a 3 modalità di rasatura, una delicata ma efficace per pelli sensibili, una quotidiana più rapida ed infine una veloce pensata per chi vuole risparmiare ancora più tempo.

La stazione di ricarica del Philips S9711 è stata realizzata grazie alla tecnologia Smart Clean Pro, il che significa che questo specifico prodotto non solo permette una rasatura perfetta, ma è perfino in grado di pulirsi, lubrificarsi e asciugarsi da solo, mostrando lo stato di ogni fase della procedura attraverso un comodo display.Inoltre, sempre tramite quest’ultimo, è anche possibile monitorare altre informazioni sul dispositivo, come il livello della batteria e l’indicatore di pulizia e di sostituzione della testina di rasatura. Nella confezione sono inoltre inclusi anche numerosi accessori come il regola barba SmartClick, un sistema di pulizia con tanto di ricarica Smart Clean Pro ed una pratica custodia da viaggio.

I rasoi elettrici Braun e Philips in offerta oggi per il Prime Day 2020 sono numerosi, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da consultare tutti gli articoli. L’ultima cosa prima di lasciarvi alla scelta del vostro prossimo rasoio elettrico, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

Le migliori offerte del Prime Day 2020 su rasoi elettrici Braun e Philips

Le migliori offerte del Prime Day 2020

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

