Amazon Prime Day 2020: sconti fino al 60% sugli spazzolini elettrici Oral-B!

Fra le innumerevoli offerte disponibili in questi giorni per il Prime Day 2020, vogliamo segnalarvi anche le promozioni che riguardano la cura della persona e, nello specifico, quelle che riguardano gli spazzolini elettrici Oral-B. In queste ore è possibile trovare un gran numero di spazzolini, testine di ricambio e confezioni combinate del noto brand di igiene orale con i prezzi scontati anche del 60%! Tuttavia, prima di presentarvi suddette offerte, vogliamo ricordarvi che se volete sfruttare gli sconti del Prime Day dovrete essere abbonati ad Amazon Prime, cosa che potete fare in pochi passaggi a questo indirizzo.

Tornando alle promozioni per l’igiene dentale, tra le varie proposte Amazon di oggi vi segnaliamo quella relativa l’ottimo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4000N Black Edition, che si può acquistare con oltre 80€ di sconto, ossia a soli 49,00€! Questo spazzolino, disponibile nella particolare edizione limitata con la parte in gomma nera e manico bianco, sarà in grado di perfezionare le vostre abitudini di pulizia dentale, grazie ad un collegamento diretto con l’app Oral-B che, tramite un comodo sistema di verifica e obiettivi, potrà fornire suggerimenti e consigli in tempo reale sulla pulizia, permettendo una cura ottimale di denti e gengive. La particolare testina rotonda, ottimizzata per avvolgere il dente nella sua interezza, è in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino tradizionale manuale.

Inoltre, Oral-B Smart 4000N è munito anche di uno speciale sistema di controllo della pressione sulla gengiva, che riduce automaticamente la velocità ed avvisa quando ci si sta approcciando in maniera aggressiva sulle parti più delicate. Un sistema comodo, che impedisce sanguinamento e irritazione che, unito all’ottimo lavoro svolto dallo spazzolino sulle macchie superficiali dei denti, garantisce un sorriso salutare e splendente a patto, ovviamente, di un uso continuato e quotidiano.

Come intuirete, Oral-B Smart 4000N è comunque solo uno degli spazzolini elettrici Oral-B in sconto in questo emozionante Prime Days 2020, ed anzi sono davvero numerosissime le offerte disponibili, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quella perfetta alle vostre necessità. Prima di lasciarvi andare alla scelta del vostro prossimo spazzolino elettrico, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

