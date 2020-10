Amazon Prime Day 2020: tante offerte per cani, gatti ed altri animali

Il Prime Day si sta rivelando all’altezza delle aspettative, con offerte che spaziano qualsiasi categoria e tra queste è presente anche quella dedicata ai nostri amici a quattro zampe, con articoli come croccantini e snack delle migliori marche proposti a prezzi che faranno felice non solo voi, ma anche il vostro adorato cucciolo, dal momento che quasi sicuramente vedrà un buon numero di scorte di cibo dietro l’angolo pronte per lui. Così come nelle precedenti occasioni, vi ricordiamo che per poter accedere a questi sconti è fondamentale essere abbonati ad Amazon Prime e, qualora siate nuovi utenti, potete usufruire di 30 giorni di prova in modo completamente gratuito. A tal proposito, vi lasciamo in basso i link attraverso i quali potrete effettuare l’iscrizione per poi approfittare di tutte le fantastiche offerte di oggi e domani.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Il numero di articoli con cui rendere felici il vostro cane o il vostro gatto, ma anche pesciolini e tartarughe, è alto e tra questi sono presenti prodotti di qualità che sapranno dare al vostro animale tutta l’attenzione che merita, con cibi specifici e studiati apposta per offrire un’alimentazione sana, come ad esempio le ghiottonerie di Purina Felix che, in occasione del Prime Day, vengono vendute nella confezione con 80 bustine da 100 grammi ciascuna a soli 19,99€, ovvero oltre 10,00€ in meno rispetto al solito. Sebbene lo sconto potrebbe risultare inesistente, vale la pena sottolineare che in realtà stiamo parlando di una riduzione del 35%, la quale darà la possibilità di comprare altri prodotti che altrimenti potevano non rientrare nel budget.

Particolarmente interessante anche l’offerta dedicata al Frontline TriAct, una delle migliori soluzioni per combattere pulci e zecche e in grado di mantenere il vostro adorato cagnolino lontano dalle possibili malattie trasmesse da quest’ultimi. Proposta a 23,99€ invece di 48,10€, la confezione include 6 pipette con le quali potrete effettuare il trattamento per diversi mesi. Una soluzione che merita assolutamente di essere presa in considerazione, soprattutto se siete sempre a stretto contatto con il vostro migliore amico.

Ovviamente, cani e gatti non sono gli unici essere viventi che il Prime Day ha tenuto in considerazione, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le fantastiche proposte, alcune delle quali abbiamo riportato in calce in modo da semplificarvi la ricerca. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

Le migliori offerte del Prime Day sugli articoli per animali

Le migliori offerte del Prime Day 2020

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!