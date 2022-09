Come saprete, Amazon ha annunciato una seconda tornata di offerte Prime Day, previste per i prossimi 11 e il 12 ottobre, e grazie alle quali i clienti iscritti al servizio Amazon Prime (e solo loro!), avranno l’opportunità di acquistare tantissimi prodotti a prezzo scontatissimo, e questo ben prima dell’ancor più atteso Black Friday!

In preparazione a quelle che, come immaginerete, si prospettano come giornate ricchissime di sconti, Amazon ha però deciso di offrirci qualche “antipasto”, partendo già ieri con delle ottime offerte dedicate ai dispositivi Amazon Echo, ed arrivano a ribassare, oggi, uno dei suoi dispositivi più ambiti ed amati, ovvero lo splendido Amazon Echo Show 5, qui nella sua versione di seconda generazione!

Semmai avete desiderato acquistarne uno, credeteci, questo è un momento da non perdere! Perché parliamo di uno sconto del 59%, che abbassa il prezzo originale di 84,99€, al più abbordabile prezzo di 34,99€!

Un affare, senza se e senza ma, per un dispositivo che è molto più che un semplice smart speaker (che è un po’ la media per questa fetta di prodotti intelligenti), giacché Echo Show 5 include uno schermo HD da 5″ e touch, che amplia a dismisura le possibilità offerte da questo dispositivo che, ovviamente, include anche tutte le funzioni tipiche dell’assistente vocale Alexa.

Disponendo di un display, infatti, Echo Show 5 permette, ad esempio, di vedere video online, di consultare siti internet direttamente dal dispositivo, di leggere notizie o anche di effettuare videochiamate, grazie all’integrazione di una pratica e nitida fotocamera frontale da 2MP.

Oltre a ciò, Echo Show 5 è, inoltre, un eccellente smart HUB per la propria rete domotica, permettendo di controllare, anche e soprattutto grazie allo schermo, i diversi aspetti dei tanti prodotti smart ormai compatibili con l’ecosistema Amazon Alexa, tra cui luci smart, termostati, condizionatori, aspirapolvere robot e persino campanelli per la porta che, se dotati di telecamera a loro volta, potranno mostrarvi le immagini direttamente sullo schermo del vostro Echo Show!

In chiusura, vi ricordiamo che, per quanto riguarda i prossimi Amazon Prime Days, per usufruire delle offerte occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

Ciò detto, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, consultando direttamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad effettuare quanto prima i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo articolo prima che vada esaurito!

