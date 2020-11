Arrivano le nuove offerte Amazon su cuffie e speaker JBL!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte del giorno di Amazon, con con molti televisori smart in promozione, vi segnaliamo che sul portale è disponibile anche una nuova tornata promozionale dedicata ai prodotti JBL, con una vasta selezione di cuffie, auricolari e speaker con sconti che superano il 50% in alcuni casi. Poiché ci è impossibile comunicarvi quando terminerà questa promozione, il nostro consiglio è quello di sfruttarla subito, così da per portarvi avanti anche con i regali di Natale!

Diverse le occasioni in sconto ma, per quel che ci riguarda, punteremmo direttamente agli ottimi auricolari true wireless JBL Live 300 TWS, che possono esser acquistate scontate a soli 99,00€, con uno sconto di oltre il 30%. Questi auricolari in ear true wireless offrono una soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo in grado di offrire ottime prestazioni sonore anche durante le attività sportive. Ergonomici ed impermeabili, gli auricolari true wireless JBL Live 300 TWS sono infatti certificati IPX5 e si dimostrano perfetti anche per le sessioni di allenamento più lunghe. Inoltre, grazie alla modalità Signature Sound, offrono prestazioni acustiche eccellenti sia con i suoi più alti che con quelli più bassi, data anche dalla presenza di 4 modelli di stabilizzatori.

Con la tecnologia Talk&Thru delle JBL Live 300 TWS è inoltre possibile passare dall’intrattenimento insonorizzato al sentire i rumori senza togliere mai le cuffie, mentre l’Ambient Mode permette di rimanere sempre con la percezione dell’ambiente circostante ed il tutto è attivabile con un semplice tocco! Durante le chiamate invece il microfono integrato con cancellazione dei rumori permette di sentire le voci con estrema chiarezza.

La batteria ricaricabile integrata degli auricolari JBL Live 300 TWS è dotata di ricarica veloce, quindi in appena 2 ore di carica arrivano all’autonomia di oltre 20 ore di riproduzione. È anche possibile accedere alle impostazioni degli auricolari collegandoli con lo smartphone attraverso l’app My JBL, così da creare la propria esperienza di ascolto personalizzata.

Le cuffie e gli speaker JBL inclusi in questa promozione di Amazon sono molti, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa dello store, così da trovare l'articolo giusto in base alle vostre necessità.

