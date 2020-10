Arrivano le offerte IBS dedicate a giochi e giocattoli Hasbro!

Oltre alle promozioni dedicate a tutto il necessario per Halloween, sul portale di IBS è possibile trovare una nuova iniziativa che permetterà, fino al 2 novembre, di acquistare un gran numero di giochi Hasbro a prezzo scontato! Sullo store è difatti possibile trovare action figure, peluches, articoli da collezione e tanto altro a prezzi incredibilmente scontati, talvolta anche del 60%, diventando un’occasione da sfruttare al volo se si vuole iniziare a pensare in anticipo ai regali per Natale.

In questa selezione di IBS troverete una gran varietà articoli, infatti sono presenti molti giocattoli sia per maschi che per femmine, tra action figure e peluches automatizzati in grado di muoversi ed emettere suoni. Riguardando i prodotti Hasbro, questa promozione coinvolge molti giocattoli ispirati alle maggiori saghe cinematografiche come gli Avengers, ma anche Star Wars ed ovviamente Transformers, creando promozioni super convenienti, come nel caso della collezione di pupazzi Mighty Muggs a soli 5,00€. Sono presenti poi anche una scelta di blaster Nerf, sia spara dardi che spara acqua a prezzi scontati, con la possibilità di acquistare le confezioni di ricarica da 24 dardi, ad appena 5€!

Non potevano mancare poi i giochi da tavolo, con alcune versioni semplificate per andare in viaggio ma anche versioni particolari di vecchi classici, come nel caso di Monopoly per Millennials. Questa particolare versione, oltre a non prevedere l’utilizzo dei soldi che sono stati sostituiti dalle Esperienze, aggiorna tutte le note caselle del gioco sostituendole con location più moderne come Caffè Vegano, Weekend fuori porta, Area concerti e tante altre. Inoltre sono state cambiate anche le pedine dei giocatori, che ora includono ora l’emoj che ride, un hashtag, occhiali da sole e persino una macchinetta digitale.

Questa promozione di IBS, dedicata ai giocattoli Hasbro include un gran numero di prodotti, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dell’iniziativa sul portale, così da trovare quello perfetto per voi. Infine, prima di lasciarvi agli scaffali virtuali del portale di IBS, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!