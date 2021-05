Arrivano le offerte sui prodotti Corsair per la Amazon Gaming Week!

Dopo avervi proposto quelle che sono le ottime offerte della Amazon Gaming Week relative ai monitor LG ed ai videogame per PS4, ci dedichiamo ora agli accessori per il gaming su PC, grazie alla vantaggiosa promozione che il portale sta dedicando ai prodotti Corsair, i cui sconti raggiugono oggi anche il 43%! Un’offerta, insomma, che proprio non potete lasciarvi scappare, specie qualora foste alla ricerca di articoli come mouse, tastiere, cuffie e non solo!

L’offerta è infatti molto variegata, ma riteniamo che tra le molte proposte del portale valga la pena prendere in considerazione l’ottima tastiera Corsair Strafe, che dagli originali 169,99€ necessari per l’acquisto, passa ora ai più abbordabili 132,99€. Certo, non parliamo di un prezzo che i più vorrebbero spendere per una tastiera, ma va detto che si tratta di un prodotto dall’animo competitivo, pensato per favorire il gioco dei gamer più incalliti e dei professionisti del gioco online.

Progettata per offrire il massimo del comfort e della durabilità, la tastiera Corsair Strafe si propone con un morbido poggiapolso connesso direttamente alla base della tastiera, così da favorire la comodità degli avambracci, alleviando al massimo lo stress sulle articolazioni dei polsi, risultando quindi ideale per le lunghe sessioni di gioco o di uso del PC.

Progettata con tasti meccanici Cherry MX Silent RGB, la Corsair Strafe è il 30% meno rumorosa rispetto a tastiere con tasti simili, ed inoltre grazie ad i suoi 8 MB di storage integrati, permette anche il salvataggio di diverse macro per un utilizzo comodo e personalizzato, così che possiate utilizzarla con la migliore configurazione possibile in base all’occasione, il tutto senza richiedere driver o software aggiuntivi! A completare il quadro, infine, c’è il supporto al software Corsair iCUE che, in coppia con i luminosi LED RGB presenti alla base dei tasti, renderanno Corsair Strafe non solo personalizzabile, ma anche bellissima da vedere, specie qualora disponiate di altri prodotti compatibili con il software di illuminazione Corsair, così da dare un look univoco ed unico anche a sistemi di raffreddamento, ventole e altri prodotti Corsair.

Insomma, con Corsair Strafe vi porterete a casa una tastiera con tutti i crismi che, scontata di quasi 40 euro, rappresenterà certamente una delle vostre migliori occasioni di acquisto ben chiaro che essa è comunque solo una delle ottime offerte di questa Amazon Gaming Week, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare l’intera proposta di offerte Amazon, così da non lasciarvi scappare neanche una delle ottime promozioni gaming offerte dallo shop. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

