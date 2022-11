In questi giorni di Black Friday abbiamo visto veramente offerte di ogni tipo e, tra di esse, ovviamente anche tanti, tantissimi videogiochi. Una delle più interessanti di questa categoria è sicuramente quella che vede protagonista Assassin’s Creed Valhalla, con il kolossal di Ubisoft che è ora proposto a meno di 20 euro anche nella sua versione PS5. Un prezzo incredibile, per un gioco che vi saprà regalare decine e decine di ore di divertimento.

Volete dare un’occhiata più generale a tutte le migliori offerte, oltre a quelle sui videogiochi? Potete trovare quelle più interessanti e convenienti direttamente in quello che è il nostro articolo dedicato! Bando però ora alle chiacchiere e spostiamoci su quella che è l’offerta relativa all’immenso Assassin’s Creed Valhalla!

Assassin’s Creed Valhalla è del resto un ottimo titolo, che ben val la pena recuperare soprattutto ora che è proposto a prezzo di saldo. Come racconta anche la nostra recensione, infatti:”uno dei migliori capitoli della serie che Ubisoft ha partorito in questa generazione: scaccia la monotonia e la dispersività di Odyssey e corregge alcune spigolosità di Origins”. Farlo proprio a meno di 20 euro su Amazon è insomma un’offerta da non farsi assolutamente scappare.

Oltre alla possibilità di acquistare Assassin's Creed Valhalla a meno di 20 euro su Amazon, esistono anche molte altre offerte in circolazione.

