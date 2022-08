Tra poche settimane si ritornerà sui banchi di scuola pertanto, qualora non l’abbiate ancora fatto, dovreste dotarvi di tutto l’occorrente per affrontare il nuovo anno scolastico. A prescindere che dobbiate andare alle elementari, alle secondarie o all’università, ci sono una serie di articoli di cancelleria di cui non potete fare a meno e l’obbiettivo di questa breve guida è proprio mettere in rilievo quest’ultimi, con una selezione che vedrà protagonisti solo prodotti scontati e di reale utilità.

Lo scopo della nostra lista è quello di aiutarvi a risparmiare su tutto ciò che concerne il Back to School, senza però scendere a compromessi in termini di qualità, ed ecco perché ci siamo affidati all’ampio catalogo prodotti di Amazon per mettere in piedi una lista di 10 articoli imperdibili per la scuola. Oltre ai suggerimenti qui di seguito, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare numerose guide dedicate al ritorno a scuola, come ad esempio i migliori zaini per la scuola media, le migliori calcolatrici scientifiche e molto altro.

Articoli di cancelleria indispensabili

Zaino The North Face Connector

Partiamo con quello che forse è l’articolo più indispensabile per la scuola: lo zaino. Se il vostro è stato usato per diversi anni e necessita di essere cambiato, questo è il momento migliore per acquistare il The North Face Connector, poiché scontato del 30%. Oltre ad essere perfetto per la scuola, questo modello è indicato anche per il lavoro e i viaggi, avendo una capienza quasi da 30 litri, un supporto per la colonna vertebrale e un anello riflettente per rendervi visibile sulla bicicletta. Essendo multiuso, gli scomparti sono studiati per trasportare un po’ di tutto, dai piccoli oggetti come gli astucci fino ai notebook, con uno scomparto imbottito dedicato a quest’ultimo. Insomma, un prodotto ottimo con cui partire in quarta il nuovo anno scolastico, grazie anche agli spallacci sagomati a compressione.

VEDI SU AMAZON

Astuccio Eastpak Oval

L’astuccio è un altro articolo fondamentale per la scuola e, per questo, non potevamo esonerarlo dalla nostra lista, anche perché il colosso dell’e-commerce propone l’ottimo Eastpak Oval a prezzo scontato, consentendovi di risparmiare il 30% sul suo prezzo originale. Caratterizzato da una forma ovale e disponibile in tantissimi colori, questo astuccio vanta una consistenza simile al denim, nonostante sia realizzato completamente in poliestere. La struttura è a singolo scomparto, ma con lo spazio sufficiente per mettere tutti gli oggetti da cancelleria di cui avete bisogno, mantenendo il tutto ordinato grazie alla presenza di apposite fessure in cui inserire penne e matite.

VEDI SU AMAZON

Colla Pritt

Perfetta per piccoli lavoretti a scuola o per il fai da te, la colla originale Pritt è un prodotto che continua ad essere leader nel suo segmento. La confezione da 12 viene proposta da Amazon a meno di 17 euro, facendo sì che questa sia un’ottima occasione d’acquisto per chi deve incollare foto, disegni o ritagli di un giornale su un foglio di quaderno e fare un collage. Il successo di questo prodotto è dato dal fatto che la colla viene realizzata con il 97% di ingredienti naturali, che la rendono resistente e facilmente rimovibile dai tessuti. Un articolo da cancelleria efficace, a prescindere dal tipo di carta, cartoncino o foto sul quale verrà utilizzato.

VEDI SU AMAZON

Pennarelli Giotto Turbo Color

Se cercate pennarelli in grado di offrire colori intensi, sfruttando così appieno la vostra creatività, affidarsi a Giotto non può che essere la scelta migliore, a maggior ragione se è possibile risparmiare diversi euro sulla confezione Turbo Color composta da 36 pennarelli multicolore. Ogni singolo pennarello dispone di un cappuccio ventilato e di un tappo di sicurezza, oltre a una punta da 2.8 mm progettata in modo che non rientri nel momento in cui si applica la forza necessaria per far fuoriuscire la sostanza colorata.

VEDI SU AMAZON

Quaderni A4 Favorit

Se siete a corto di quaderni e preferite soluzioni senza troppe immagini o texture stampate sulla superficie, allora non potete rinunciare ad acquistare il kit di quaderni A4 di Favorit, proposti nella confezione da 10 a soli 10,79€. Poco più di 1€ ciascuno che, per degli articoli di questa fattura, è davvero ottimo. Questi quaderno, infatti, sono caratterizzati da 80 pagine resistente da 80 grammi l’una, tutte tra l’altro con rigatura a quadretti. Le copertine, come detto, sono sprovviste di texture, perfette dunque per chi cerca soltanto la sostanza in un prodotto.

VEDI SU AMAZON

Calcolatrice scientifica Casio Fx-570Es Plus 2

Per velocizzare alcune operazioni, soprattutto quelle di algebra, potrebbe servirvi una calcolatrice scientifica. In questo periodo di Back to School, Amazon propone la Casio Fx-570Es Plus 2 a meno di 20€. Stiamo parlando di un modello adatto per la scuola secondaria di secondo grado e per le università, con oltre 400 funzioni integrate, più che sufficienti per svolgere la maggior parte delle operazioni complesse. Il display riproduce i caratteri e le espressioni numeriche così come appaiono sui libri di testo, quindi non sarà difficile comprendere le varie grafie. Questo modello, inoltre, è ammesso agli esami di maturità, un valore aggiunto da non sottovalutare.

VEDI SU AMAZON

Notebook HP PC 15s

Gli studenti potrebbero aver bisogno di un computer che gli permetta di eseguire diverse operazioni in mobilità. Questo dispositivo deve essere scattante e veloce nel completare le operazioni che gli vengono assegnate, ma è anche vero che non serve la potenza di un tipico notebook da gaming, ed ecco perché consigliamo di prendere in considerazione l’HP PC 15s che, per soli 249,99€, garantisce buone prestazioni. Il prezzo così vantaggioso è assicurato da Amazon, a seguito di uno sconto momentaneo del 29%, che si traduce in un risparmio netto di 100€.

VEDI SU AMAZON

Copri quaderni Favorit

Se avete acquistato dei bellissimi quaderni e volete evitare che si rovinino prima della fine dell’anno scolastico, suggeriamo di valutare i copri quaderni di Favorit. Grazie alle offerte Amazon di questo periodo, potrete portarvi a casa la confezione da 10 con colori assortiti a meno di 10€. Come testimoniano le migliaia di recensioni, questi sono molto più resistenti rispetto alla media, merito del dorso rinforzato che assicura la massima protezione. Leggeri, pratici e con un’etichetta personalizzabile, sono ottimi per chiunque voglia mantenere in ordine le proprie cose.

VEDI SU AMAZON

Evidenziatore Stabilo Boss Original

Alcuni parti di un documento spesso richiedono di essere evidenziate per far sì che poi siano facilmente recuperabili o per fare un riassunto, ed ecco perché abbiamo aggiunto alla nostra lista personalizzata un evidenziatore. Non abbiamo selezionato uno qualsiasi, bensì lo Stabilo Boss Original, che si trova persino in sconto su Amazon, in particolar modo quello proposto nella confezione da 15. Invece di 19,80€ serviranno 13,10€ per portarseli a casa. Gli Stabilo Boss Original hanno la caratteristica di essere ricaricabili, in quanto l’inchiostro è a base d’acqua. La punta può rimanere senza cappuccio per 4 ore, a testimonianza della qualità del prodotto, che dura ormai da oltre 50 anni.

VEDI SU AMAZON

Bic My Stationery Box

Per concludere abbiamo deciso di proporvi un kit di cancelleria composto da svariati articoli, ottimo per chi vuole evitare di acquistare numerosi oggetti singoli. Complice anche lo sconto del 12%, abbiamo scelto il kit Bic My Stationery Box, che contiene 10 pennarelli con punta fine, 6 penne a sfera, 4 evidenziatori, un correttore, 5 pennarelli indelebili, 2 Post-It e un quaderno. Pennarelli, penne e quant’altro sono multicolori, quindi potrete sprigionare la vostra creatività nel disegno, nella scrittura o semplicemente nell’annotare gli appunti e pensieri sul diario. Vale la pena segnalare infine che tutto il contenuto di questo kit viene inviato in un cofanetto riutilizzabile realizzato in cartone.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!