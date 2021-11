Black Friday VPN, le migliori offerte

Il Black Friday 2021 è sempre più vicino, e oltre ai soliti siti in cui potrete trovare saldi e offerte, come Amazon, molte altre aziende approfittano del periodo per lanciare promozioni e sconti. Fra queste, ci sono anche le VPN.

Se ci seguite da un po’, ormai saprete che le VPN vi consentono di navigare in maggiore anonimato e privacy, proteggendo la vostra identità e rendendovi irrintracciabili. Dunque, potrete navigare al sicuro da Hotspot Wi-Fi pubblici come in hotel e aeroporti, nonché sbloccare contenuti geolocalizzati, come il catalogo Netflix di un altro Paese.

In questa sede non vogliamo dilungarci troppo sull’argomento, ma se volete approfondire, vi rimandiamo ai nostri articoli VPN: cos’è, come funziona e a cosa serve e Cos’è una VPN (Virtual Private Network).

In occasione del Black Friday 2021, che quest’anno arriva il 26 novembre, diversi provider hanno deciso di anticipare l’evento, proponendo alcune offerte parecchio interessanti. Ecco le migliori.

NordVPN

Numero di server : 5400+

: 5400+ Aree dei server : 60+

: 60+ Dispositivi massimi supportati : Fino a 6

Con oltre 5200 server in 59 Paesi e una cifratura con chiave a 2048 bit, NordVPN si è dimostrato un concorrente aggressivo nel mercato VPN, grazie soprattutto alle garanzie di sicurezza offerte e al rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un servizio da prendere assolutamente in considerazione, inoltre potete provare NordVPN gratis per 7 giorni. In occasione del Black Friday, NordVPN ha deciso di tagliare il prezzo del piano biennale per un tempo limitato.

Offerta del Black Friday di NordPVN:

2 anni | 2,80€ al mese per i primi due anni

Surfshark

Numero di server : 3200+

: 3200+ Aree dei server : 100+

: 100+ Indirizzi IP : N/D

: N/D Dispositivi massimi supportati : Illimitati

Surfshark è la scelta ideale per chi è alle prime armi con le VPN. La sicurezza è il focus principale dell’azienda, e l’azienda non conserva alcun dato dell’utente alla registrazione, fatta eccezione per l’indirizzo mail e i dati di fatturazione. Surfshark offre un’interfaccia leggera e particolarmente user friendly, con una connessione nella media delle principali VPN in circolazione. In attesa del Black Friday, anche Surfshark sconta il piano biennale, includendo anche 3 mesi gratis.

2 anni | 1,92€ al mese + 3 mesi gratis

StrongVPN

Numero di server : 950+

: 950+ Aree dei server : 59

: 59 Indirizzi IP : N/D

: N/D Dispositivi massimi supportati : Fino a 12

VPN dall’approccio minimal, StrongVPN si propone con una politica zero log, con pochissimi dati richiesti per l’iscrizione (giusto i minimi), e la promessa di non rivendere i nostri dati a terzi. In quanto a velocità StrongVPN si attesta come una delle migliori offerte del mercato. Per il Black Friday 2021, StrongVPN ci propone uno sconto del 67%, con un piano annuale a prezzo ridotto.

Offerta del Black Friday di StrongVPN:

1 anno | 3,66$ al mese, con fatturazione unica, inclusi 256 GB di SugarSync Cloud Storage

Hide.me

Numero di server : 1900

: 1900 Aree dei server : 75

: 75 Indirizzi IP : N/D

: N/D Dispositivi massimi supportati : 10

Hide.me è un servizio VPN interessante. Infatti, offre velocità al di sopra della media, con il miglior impianto di impostazioni e configurazioni pensate per gli esperti fra i vari provider che abbiamo provato per voi. Infatti vogliamo dirvi da subito che vale sicuramente la pena darle un’occhiata. La promozione del Black Friday prevede uno sconto del 75% sul piano annuale, che include anche 3 mesi gratis.

Offerta del Black Friday di Hide.me

1 anno | 3,00€ al mese, fatturazione unica, con 2 TB di archiviazione cloud gratuita e 3 mesi extra.

