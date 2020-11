Bonus mobilità: tante offerte Amazon su monopattini elettrici e non solo!

Prima di segnalarvi quelle che sono le offerte del giorno Amazon, vogliamo portare alla vostra attenzione un’ottima proposta che il portale ha messo online in concomitanza dalla giornata di oggi che, come saprete, sarà dedicata al “click day” del tanto atteso “Bonus Mobilità“.

Di che stiamo parlando? Sostanzialmente di un bonus che il nostro paese ha messo a disposizione per i cittadini, per agevolare l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici al fine di abbattere il costo di acquisto di questi specifici prodotti. Il valore del bonus è pari al 60% del costo d’acquisto e comunque fino ad un massimo di 500 euro ed è un incentivo retroattivo, valido – ossia – per gli acquisti dal 4 maggio 2020. Qualora aveste bisogno di maggiori informazioni, il nostro invito è quello di dare un’occhiata all’articolo che abbiamo dedicato al Bonus Mobilità, le cui informazioni sono aggiornate ad oggi.

Dunque, grazie ad Amazon, potrete acquistare una serie di ottimi prodotti per la vostra mobilità a prezzi davvero eccellenti, potendo approfittare di una serie di decurtazioni di prezzo capaci di farvi risparmiare un bel po’ sull’acquisto di articoli di fascia alta, come è ad esempio il caso del sempre eccellente Kickscooter E45E a marchio Ninebot by Segway, generalmente venduto a 699,90€ e oggi in sconto a 599,99€ e per altro dotato anche di doppia batteria!

Elegante e molto pratico, il Kickscooter E45E è un monopattino elettrico ideale per gli spostamenti in città, garantendo una durata di ben 45 kilometri! Un piccolo record per questo genere di dispositivi che, generalmente, non riesce a garantire oltre i 20 km di autonomia. Facile da richiudere, pesa appena 16,4 kg, risultando facile da riporre nel bagagliaio dell’auto, così come facilmente trasportabile sui mezzi pubblici.

Dotato di 3 diverse modalità di guida: Eco, Normale e Sport, è in grado di viaggiare da un minimo di 15 ad un massimo di 25 km/h e grazie alle sue speciali ruote Segway “Flat-Free” da 9″ a prova di foratura, garantisce un’esperienza di guida ottimale in qualunque circostanza, anche sui terreni più accidentati. Dotato di uno schermo a LED a colori installato sul manubrio, Kickscooter E45E è inoltre in grado di mostrare, in tempo reale, la velocità di crociera, il livello della batteria e verificare se il monopattino necessita manutenzione.

Insomma, un prodotto davvero eccellente che, in sconto di circa 100€, potrebbe rappresentare un acquisto ideale per chiunque voglia approfittare del bonus mobilità per entrare nel mondo della mobilità elettrica! Ovviamente Kickscooter E45E non è l’unica offerta disponibile su Amazon, ed anzi sono diversi i prodotti di mobilità alternativa ed elettrica che potrete trovare sullo store, motivo per cui vi suggeriamo non solo di consultare la nostra selezione di prodotti, ma anche di dare un’occhiata alla pagina principale di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate rintracciare tutte le promozioni di oggi. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

