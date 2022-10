Le offerte dei Prime Day di Amazon si avviano verso la loro naturale conclusione e, dobbiamo ammetterlo, sono state in grado di offrirci ben più di una soddisfazione, visti gli ottimi prezzi proposti dal portale su tanti, tantissimi, prodotti, la cui varietà e qualità ci ha permesso di portare a casa anche affari del tutto inaspettati, su articoli però utilissimi.

Proprio sul tema dei prodotti utili a prezzi scontatissimi, vi presentiamo, dunque, il protagonista di questa ennesima proposta, in quella che è un’occasione rivolta a chi, ad esempio, per studio o per lavoro si ritrova sempre a portare con sé un notebook, e necessita di una borsa sicura, comoda e resistente che possa custodire con cura il prezioso dispositivi.

Il prodotto in questione, infatti, è la splendida borsa prodotta da HP e chiamata “Prelude”, che dagli originali 24,99€ è oggi in sconto a 13,29€, con un taglio al prezzo del 47% che rende il prezzo d’acquisto così basso da dover essere davvero colto al volo, anche perché a meno di 15 euro si trovano, in genere, prodotti non di marca e dalla realizzazione mediocre, e non certo articoli di pregio come questo di HP.

La Prelude, del resto, è una borsa per notebook resistente e leggera, pensata per poter essere anche fissata in sicurezza ad un trolley, tenendo in considerazione, quindi, le necessità di chi viaggia per lavoro, e necessita di portare il proprio portatile sempre con sé.

Progettata per portare comodamente notebook con diagonale da 13,3″, 14,2″ o 15,6″, la Prelude è una borsa con spallacci imbottiti, realizzata con materiali premium, e realizzata con un tessuto antistrappo resistente ed impermeabile. Al suo interno, poi, oltre allo spazio imbottiti per la protezione del vostro laptop, anche una comoda tasca imbottita, per conservare con cura smartphone, mouse, cuffie, alimentatore o qualsiasi altro dispositivo abbiate la necessità di portare con voi.

Insomma: un prodotto premium e di grande pregio, perfetto per chi viaggia o è sempre fuori casa, ed oggi venduto ad un prezzo che fa strabuzzare gli occhi e che, ne siamo certi, porterà questa splendida borsa ad esaurirsi ben prima della chiusura del Prime Day.

Ciò detto, vi ricordiamo che per usufruire delle le offerte Amazon Prime Day occorrerà essere iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere agli ottimi sconti del portale! Per questo, vi suggeriamo caldamente di recarvi subito alla pagina d’iscrizione, anche considerando che i primi 30 giorni di servizio sono completamente gratuiti per tutti i nuovi clienti!

In chiusura, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare immediatamente il vostro acquisto consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

