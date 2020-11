Cuffie HP Omen Mindframe scontate di 50€ nel Solo per oggi MediaWorld!

Mentre proseguono le grandi offerte di questo “inattesso” Singles’ Day, da MediaWorld continuano gli sconti dedicati al Solo per Oggi, dove è possibile trovare una vasta selezione di prodotti con ottimi prezzi, validi però solo fino a mezzanotte. Infatti, se siete alla ricerca di smartphone, smart TV, elettrodomestici di piccole o grandi dimensioni, in questo momento sullo store troverete questi articoli con sconti che arrivano anche al 50%, e per questo vi consigliamo di approfittare subito della promozione prima che possa terminare la disponibilità dei prodotti.

L’offerta che spicca maggiormente fra le proposte di oggi è quella che riguarda le cuffie HP Omen Mindframe, che possono esser acquistate a 119,99€ anziché a 169,99€. Queste cuffie da gaming sono sono state progettate per esser il più possibile comode e garantiscono un suono chiaro e profondo, rendendole adatte anche per la riproduzione di contenuti multimediali. Le cuffie sono state costruite secondo le ultime tecnologie di raffreddamento attivo Frostcap, che raffredda le piastre dell’altoparlante e trasferisce il calore lontano dalle orecchie. L’audio riprodotto dalle HP Omen Mindframe è un virtual surround 7.1, che permette quindi una totale immersività 3D nelle scene, facendo sentire suoni e rumori come nella realtà.

I comodi cuscinetti auricolari, resi più grandi dei precedenti modelli, sono fatti in tessuto traspirante e anti umidità in modo da non creare fastidi alle orecchie anche durante le sessioni di utilizzo più lunghe. Oltre alla presenza di luci LED RGB, sul padiglione è presente anche il pratico controllo del volume ed un doppio microfono flip-to-mute, dotato di cancellazione dei rumori ambientali e di quelli di fondo. Per funzionare le HP Omen Mindframe necessitano di un connettore USB, mentre attraverso l’Omen Command Center è possibile regolare tutte le impostazioni di equalizzazione audio o le luci LED, per una esperienza d’uso personalizzata.

Oltre alle cuffie HP Omen Mindframe, le offerte del Solo per Oggi di MediaWorld includono molti articoli, e per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina relativa alla promozione. Prima di farvi andare alla ricerca del vostro prossimo acquisto sugli scaffali virtuali di MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

