SUPER sconto Dungeons & Dragons: The Yawning Portal! (-32%)

Pronti a divertirvi con un gioco da tavolo ambientato nel mondo di D&D, ma decisamente diverso dal solito? Non fatevi scappare Dungeons & Dragons: The Yawning Portal, gioco da tavolo di strategia che vi metterà al comando di una taverna. Dovrete servire il cibo, raccogliere mance e superare delle sfide per riuscire a vincere la partita. Il gioco è attualmente in sconto del 32% su Amazon, un'offerta che vi permette di acquistarlo a soli 37,47€, anziché 54,99€.

Dungeons & Dragons: The Yawning Portal, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco da tavolo Dungeons & Dragons: The Yawning Portal è perfetto per gli amanti dei giochi di strategia dai 12 anni in su, e permette di giocare sia in solitaria, che fino a un massimo di 4 giocatori. È consigliato sia ai veterani del mondo di Dungeons & Dragons, sia ai novizi che si approcciano per la prima volta a questo universo narrativo ricco di storia. Il gioco vi fa vestire i panni di operosi camerieri in una taverna, permettendovi di avventurarvi nel mondo di D&D in una maniera decisamente diversa dal solito.

Il gioco è ottimo per chi vuole mettere alla prova la propria astuzia e capacità di pianificare le proprie mosse, oltre che per chi vuole qualcosa di diverso dal classico gioco di ruolo ed è alla ricerca di qualcosa che unisce quest'ultimo a elementi molto più strategici. Se volete immergervi in queste avventure, non fatevi scappare Dungeons & Dragons: The Yawning Portal in sconto su Amazon a soli 37,47€, il 32% in meno rispetto al prezzo di listino di 54,99€!

Vedi offerta su Amazon