Distruggi documenti Bonsaii CROLLA a €30,59! Occasione IMPERDIBILE

Il distruggi documenti Bonsaii è in sconto del 15%! Il modello C237-B, con il suo potente meccanismo a taglio incrociato, vi garantisce la massima confidenzialità triturando i documenti in piccoli ritagli di carta da 5 * 18 mm.

Progettato per casa e piccolo ufficio, è in grado di distruggere fino a 6 fogli alla volta e garantisce la protezione dei vostri dati sensibili, distruggendo anche carte di credito. Dotato di avvio automatico e inversione manuale per prevenire inceppamenti, lavora ininterrottamente per 3 minuti ed è costruito per durare nel tempo grazie alla protezione contro il surriscaldamento. Con una capiente pattumiera da 13 litri e una garanzia biennale, il distruggi documenti Bonsaii, dalle dimensioni di 36,2 x 30 x 18 cm, è ora disponibile su Amazon a soli €30,59 anziché €35,99. Affrettatevi!

Distruggi documenti Bonsaii, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi cerca una soluzione affidabile per eliminare in tutta sicurezza documenti sensibili o carte di credito non più in uso, il distruggi documenti Bonsaii rappresenta la scelta ideale, garantendo un livello di sicurezza P4 - più riservato rispetto ai semplici ritagli a strisce. Il meccanismo di avvio automatico e la funzione di inversione per prevenire inceppamenti lo rendono semplice e confortevole da usare per le esigenze di casa e del piccolo ufficio.

La protezione contro il surriscaldamento assicura la durata nel tempo dell'apparecchiatura, mentre la capiente pattumiera da 13 litri vi permetterà di smaltire una notevole quantità di rifiuti prima di doverla svuotare. Le dimensioni di 36,2 x 30 x 18 cm lo rendono maneggevole e facilmente collocabile anche in spazi limitati. In aggiunta, viene offerta una garanzia di due anni e un servizio post-vendita di qualità. Non perdete dunque l'occasione di assicurarvi il distruggi documenti Bonsaii a soli 31€, un prezzo vantaggioso per un articolo indispensabile nella salvaguardia della vostra riservatezza.

Concludiamo l'offerta del distruggi documenti Bonsaii, un alleato indispensabile per proteggere i vostri dati in ambito domestico e piccolo ufficio. La sua efficienza nella distruzione di carta e plastica, abbinata a funzioni intelligenti per prevenire inceppamenti e surriscaldamenti, ne fanno un investimento sicuro. Affidabili, duraturi e con un servizio clienti di qualità, questi dispositivi di sicurezza sono ora disponibili a un prezzo stracciato di solo €30,53. Un'opportunità da non perdere per chi cerca funzionalità e tranquillità nel rispetto della propria privacy.

