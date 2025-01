Il grande calcio della Serie A torna in scena il 14 gennaio alle 20:45, con un match di altissimo livello: Atalanta contro Juventus. L'incontro, valido per la 19ª giornata di campionato, si prospetta fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre nella corsa alle posizioni di vertice. Per chi desidera seguire la sfida in diretta, la partita sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport e Now TV. Se vi trovate all’estero, non preoccupatevi: ci sono soluzioni per non perdere neanche un minuto dell’azione (ne parleremo più avanti).

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Atalanta - Yuventus in TV e streaming

La partita Atalanta - Yuventus è prevista per le 20:45 del 14 gennaio e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky e NOW.

Come ci arrivano le due squadre

L’Atalanta arriva all’appuntamento con la Juventus in ottima forma. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Gian Piero Gasperini ha conquistato 3 vittorie (di cui una roboante contro la Roma) e 2 pareggi, dimostrando grande solidità e capacità di adattamento. Questi risultati hanno spinto i bergamaschi fino al terzo posto in classifica, una posizione che testimonia il loro ottimo stato di salute e ambizione. Con giocatori come Koopmeiners e Højlund in grande spolvero, l’Atalanta cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la Vecchia Signora.

La Juventus, dal canto suo, sta vivendo un periodo meno brillante. Nelle ultime cinque partite di campionato, i bianconeri hanno raccolto 4 pareggi e una sola vittoria, un bottino che li ha fatti scivolare al quinto posto in classifica. Nonostante alcune prestazioni convincenti in fase difensiva, l’attacco fatica a trovare continuità, e le assenze di pedine fondamentali stanno condizionando il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri. Per rimanere agganciati al treno Champions League, la Juventus dovrà cercare di invertire la rotta contro un avversario ostico come l’Atalanta.

Probabili formazioni Atalanta - Yuventus

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Samardzic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.

Come vedere Atalanta - Yuventus dall'estero

Se siete all’estero e volete vedere Atalanta Juventus, l’utilizzo di una VPN può essere la soluzione ideale. Una VPN consente di accedere ai contenuti in streaming di DAZN, Sky o Now come se fossi in Italia, garantendovi la massima qualità e sicurezza. Per maggiori informazioni su cos'è una VPN e cosa altro riesce a fare, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento linkato poc'anzi.

Detto ciò, scegliete una delle migliori VPN sul mercato, come ExpressVPN o NordVPN, per connettervi ai server italiani e godervi il match senza problemi. Che siate tifosi atalantini o juventini, non resta che mettersi comodi e prepararsi a una serata di grande calcio.