La Serie A torna in campo con un match imperdibile: Roma e Genoa si affrontano il 17 gennaio alle 20:45 in una sfida che promette scintille. L'incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, Sky Sport Calcio e Now, garantendo ai tifosi diversi modi per seguire l'evento. Anche chi si trova all'estero potrà godersi la partita, sfruttando soluzioni tecnologiche come le VPN per accedere ai servizi di streaming.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Roma - Genoa in TV e streaming

Come ci arrivano le due squadre

La Roma si presenta a questa sfida con un percorso altalenante nelle ultime cinque partite: due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I giallorossi stanno cercando di ritrovare la continuità necessaria per risalire la classifica, dove attualmente occupano il decimo posto. La squadra di José Mourinho ha mostrato momenti di brillantezza, ma anche alcuni cali di concentrazione che hanno influito sui risultati.

Dall'altra parte, il Genoa arriva con uno stato di forma simile, avendo ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. I rossoblù, attualmente undicesimi, stanno dimostrando una buona solidità, ma mancano ancora di quella cattiveria necessaria per capitalizzare le occasioni nei momenti cruciali delle partite. La sfida contro la Roma rappresenta un'opportunità per dimostrare il proprio valore e migliorare la posizione in classifica.

Probabili formazioni Roma - Genoa

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hermoso, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Baldanzi, Angelino; Dybala, Dovbyk. All.: De Rossi.

Genoa (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Pinamonti, Vitinha. All.: Gilardino.

Come vedere Roma - Genoa dall'estero

Per chi si trova al di fuori dei confini italiani, seguire la partita tra Roma e Genoa è comunque possibile. Utilizzando una delle migliori VPN disponibili sul mercato, è possibile connettersi a un server italiano e accedere a piattaforme come DAZN, Sky Go o Now. In questo modo, potrete vivere tutte le emozioni del match senza perdervi un minuto dell'azione.