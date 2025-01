L'11 gennaio 2025, alle ore 15:00, si svolgerà un incontro di Serie A molto interessante tra Udinese e Atalanta, con i bergamaschi in cerca di un'altra vittoria per consolidare la loro posizione nelle zone alte della classifica. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, ma per chi si trova all'estero o non ha accesso diretto alla piattaforma, esistono soluzioni per non perdere nemmeno un minuto del match. Scopriamo come fare per vedere la partita in streaming da qualsiasi parte del mondo, anche se ci si trova fuori dai confini italiani.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Udinese - Atalanta in TV e streaming

La partita Udinese - Atalanta è prevista per le 15:00 dell' 11 gennaio e sarà trasmessa in diretta unicamente su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

L'Atalanta arriva a questo incontro con uno stato di forma molto positivo. La squadra di Gian Piero Gasperini ha collezionato 4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite di campionato. Questo filotto di risultati ha permesso ai bergamaschi di consolidare la seconda posizione in classifica, a pochi punti dalla capolista, con la speranza di continuare a sognare una posizione di vertice. Il loro attacco è in grande spolvero, e la squadra ha dimostrato di saper vincere anche in trasferta, dove si presenta come una delle formazioni più temute della Serie A.

L'Udinese, invece, ha alternato buone prestazioni a qualche passo falso nelle ultime partite. Con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare, la squadra di Andrea Sottil si trova al 9° posto in classifica. Sebbene non stia vivendo un periodo brillante come l'Atalanta, l'Udinese ha comunque dimostrato di essere una formazione solida e difficile da affrontare, soprattutto tra le mura amiche. La squadra cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo per cercare di ottenere un risultato positivo contro una delle big della Serie A.

Probabili formazioni Udinese - Atalanta

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. All. Runjaic.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic, De Ketelaere; Lookman. All. Gasperini.

Come vedere Udinese - Atalanta dall'estero

Se vi trovate all'estero e volete vedere la partita tra Udinese e Atalanta in diretta, il modo migliore è utilizzare DAZN, la piattaforma che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione del match in Italia. Tuttavia, se vi trovate fuori dai confini italiani, l'accesso a DAZN potrebbe essere bloccato a causa di restrizioni geografiche. In questo caso, una delle soluzioni più efficaci è l'uso di una delle migliori VPN. Una VPN permette di aggirare le restrizioni geografiche simulando una connessione dall'Italia, dandovi accesso a contenuti che altrimenti non sarebbero disponibili nella vostra area. Tra le migliori VPN disponibili, potete considerare queste: