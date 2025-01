La Serie A torna con un incontro imperdibile: Venezia e Inter si sfideranno il 12 gennaio alle ore 15:00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma di streaming che offre la copertura completa del campionato italiano. Per chi si trova all'estero, non c’è da preoccuparsi: è possibile seguire il match utilizzando una VPN per accedere al proprio account DAZN. In questo articolo, vi forniremo tutte le informazioni utili per non perdervi questa sfida, oltre a un'analisi sul momento delle due squadre.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Venezia - Inter in TV e streaming

La partita Venezia - Inter è prevista per le 15:00 del 12 gennaio e sarà trasmessa in diretta unicamente su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

Il Venezia sta vivendo una stagione complicata. Attualmente penultimo in classifica, al 19° posto, il club lagunare lotta per mantenere vive le speranze di salvezza. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha raccolto 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta, dimostrando però una certa resilienza nelle sfide più recenti. Nell'ultimo turno, un pareggio contro una diretta rivale nella corsa alla salvezza ha lasciato sensazioni agrodolci, ma i lagunari dovranno alzare il livello di gioco contro un avversario di caratura superiore come l'Inter.

Dall’altra parte, l’Inter si presenta a questo appuntamento con il vento in poppa. I nerazzurri sono reduci da 5 vittorie consecutive, che li hanno proiettati al 3° posto in classifica, consolidando la loro candidatura nella corsa al titolo. La squadra di Simone Inzaghi ha mostrato un attacco prolifico e una solidità difensiva ritrovata, con prestazioni che hanno dato continuità al progetto tecnico. La trasferta di Venezia potrebbe sembrare abbordabile sulla carta, ma i nerazzurri non devono sottovalutare l’impegno per mantenere vivo il sogno scudetto.

Probabili formazioni Venezia - Inter

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram/Taremi

Come vedere Venezia - Inter dall'estero

Se vi trovate fuori dall’Italia, potete comunque seguire Venezia - Inter su DAZN. Per accedere al servizio, è sufficiente utilizzare una delle migliori VPN disponibili sul mercato, che vi permetterà di collegarvi a un server italiano e accedere al vostro account senza problemi. Le VPN più affidabili garantiscono una connessione sicura e una qualità di streaming senza interruzioni, così da non perdere nemmeno un minuto della partita.