eSIM Airalo: codici sconto fino al 15% con le offerte di ottobre!

Siete stanchi di tornare dai vostri viaggi con bollette astronomiche per il roaming dati? Allora è il momento di scoprire l'offerta che sta rivoluzionando il modo di rimanere connessi all'estero. Airalo, il primo negozio di eSIM al mondo, lancia una promozione imperdibile con sconti fino al 15% sulle sue eSIM per oltre 200 destinazioni. Utilizzando il codice "NEWTOAIRALO15", i nuovi clienti possono beneficiare di un extra 15% di sconto, mentre i clienti esistenti possono risparmiare il 10% con il codice "AIRALOESIM10".

Vedi offerta su Airalo

eSIM Airalo, chi dovrebbe acquistarle?

Le eSIM di Airalo sono la soluzione ideale sia per viaggiatori frequenti che per chiunque desideri rimanere connesso all'estero senza preoccuparsi di costi esorbitanti o della ricerca di una SIM locale. Compatibili con una vasta gamma di dispositivi iPhone, iPad e Android, queste eSIM offrono piani dati flessibili per connessioni locali, regionali o addirittura globali. Che stiate pianificando una breve vacanza o un lungo soggiorno all'estero, Airalo ha un piano adatto alle vostre esigenze.

L'utilizzo delle eSIM Airalo è sorprendentemente semplice. Basta scaricare l'app Airalo, selezionare la destinazione e il pacchetto desiderato, installare l'eSIM sul proprio dispositivo e attivarla una volta giunti a destinazione. Questa facilità d'uso, combinata con la copertura in oltre 200 Paesi, rende Airalo una scelta eccellente per chi vuole evitare lo stress di cercare Wi-Fi gratuito o acquistare SIM fisiche locali.

Uno dei maggiori vantaggi di Airalo è la trasparenza dei costi. Non ci sono sorprese nascoste o addebiti imprevisti: pagate solo per i dati che avete scelto di acquistare. Inoltre, il supporto clienti 24/7 garantisce assistenza in qualsiasi momento, indipendentemente dal fuso orario in cui vi trovate.

Con sconti fino al 15%, le eSIM Airalo rappresentano un'opportunità eccezionale per trasformare il vostro modo di viaggiare. Che siate nuovi utenti o clienti fedeli, questi codici sconto vi permettono di godere di connettività globale a prezzi ancora più vantaggiosi. Non lasciatevi sfuggire questa occasione di dire addio al roaming costoso e di abbracciare la libertà di navigare senza confini, ovunque vi porti la vostra prossima avventura.

Vedi offerta su Airalo