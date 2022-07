Se volete acquistare un prodotto portatile da usare in vacanza, con la possibilità di iniziare a pagarlo tra 3 mesi a tasso zero, allora non potete far altro che esaminare le fantastica promozione che Mediaworld ha riservato a una serie di dispositivi mobile.

Valida fino al 26 luglio, l’iniziativa non si limita solo al tasso zero, ma permette agli acquirenti anche di risparmiare cifre sostanziose su tutto il settore tech mobile, di cui fanno parte ovviamente anche le casse bluetooth. Se siete interessati a quest’ultime, portando la musica ad alto volume in spiaggia o in qualsiasi altro luogo consentito, suggeriamo di focalizzarvi e magari di acquistare il Sony SRS-XP500, tra le migliori casse Bluetooth con cui sbizzarrirvi questa estate.

Con un audio potente e ben bilanciato, il Sony SRS-XP500 invoglierà a ballare voi e i vostri amici, e sarete accompagnati da bellissimi effetti luminosi, che daranno un ulteriore energia al divertimento, in particolar modo di sera, quando la luminosità ambientale inizia a calare. Non temete di lasciare il volume al massimo per lunghi periodi, dato che questa cassa Bluetooth è stata studiata appositamente per offrire sempre una qualità costante e pochissima distorsione. Con l’autonomia di 20 ore, inoltre, potrete lasciarla funzionare alla massima potenza senza il rischio di rimanere a corto di musica da un momento all’altro.

Il Sony SRS-XP500 non ha paura poi di bagnarsi, visto che vanta la certificazione IPX4, che permette di continuare a far funzionare il dispositivo anche in caso di qualche goccia d’acqua. Vi piace la tipica atmosfera dei concerti all’aperto? Allora avrete un motivo in più per non lasciarvi sfuggire questa offerta, poiché questa proposta di Sony possiede la modalità Live Sound che, tramite una speciale equalizzazione, simulerà la musica dal vivo, dandovi la sensazione di essere davanti a un concerto reale. A questa si aggiunge poi la funzione Karaoke, attivabile collegando un qualsiasi microfono. Vale la pena citare, infine, gli ingressi per la chitarra, utili per chi cantare non gli basta.

Se siete interessati ad acquistare questa cassa Bluetooth, ricordandovi comunque che è solo uno dei tanti articoli portatili in sconto, non dovreste assolutamente dimenticarvi di visitare la pagina dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!