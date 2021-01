Funko pop a partire da 3,99 su Zavvi!

Se siete alla ricerca di tante offerte nerd e geek da affiancare alle molte offerte di oggi dei principali store, non potete assolutamente perdervi l’ultima promozione lanciata su Zavvi riguardante i prodotti Funko, infatti sul portale fino al 14 gennaio, vi sarà possibile acquistare centinaia di statuine di tutti i formati a partire da 3,99€ ! Questa offerta diventa l’occasione perfetta per completare le collezioni di articoli del brand Funko e si va ad affiancare alle molte promozioni presenti sul portale, come quelle relative alle felpe nerd a prezzo scontato oppure alla nuova linea di abbigliamento ispirata ad MTV.

Zavvi relativa ai Terminator oppure Overwatch, ma non mancano poi personaggi reali come musicisti o persino calciatori, come nel caso della riproduzione di meno caricaturali delle tipiche statuette e presentano anche alcuni accessori, come nel caso della figure che ritrae Kingdom Hearts, munito anche del suo Keyblade Reale. Come detto, in questa iniziativa direlativa ai Funko Pop! sono state inseriti centinaia di modelli di statuette ispirate a film, cartoni ed altri elementi della cultura Pop degli ultimi anni, come il T-800 dai film dioppure Tracer dal noto videogioco, ma non mancano poicome musicisti o persino calciatori, come nel caso della riproduzione di Alexis Sanchez . In questa collezione sono inclusi anche i prodotti della linea Funko 5 Vinyl , che si presentanodelle tipiche statuette e presentano anche, come nel caso della figure che ritrae Re Topolino come appare nella saga di videogiochi, munito anche del suo Keyblade Reale.

Insomma, con questa offerta di Zavvi potrete sbizzarrirvi in quanto ad acquisti, e proprio perché i prodotti Funko sul catalogo sono tantissimi il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione, in modo che possiate trovare quella più in linea con i vostri gusti, entro il 14 gennaio. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi sfogliare virtualmente il catalogo di Funko su Zavvi, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!