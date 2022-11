Poteva mancare GameStop all’appello degli store che stanno proponendo forti scontistiche per il Black Friday 2022? Ovviamente no, ed ecco infatti che pure il noto store ha messo in forte offerta tantissimi prodotti, a partire dai videogiochi fino ad arrivare ai Funko Pop, senza dimenticare console e molto altro ancora. Delle occasioni, insomma, perfette per fare o farsi un regalo a un super prezzo!

Oltre alle fantastiche offerte di GameStop, in questo Black Friday 2022 vi potete portare a casa una lunga serie di prodotti perfetti per rendere la vostra postazione da gaming ancora migliore, oltre che ergonomica grazie alle sedie da gaming della celeberrima azienda. I videogiochi in offerta sono infatti parecchi e tutti a prezzi parecchio alettanti, così come le TV e i monitor. Volete dare un’occhiata più generale a tutte le migliori offerte? Le trovate nel nostro articolo dedicato! Bando però ora alle ciance e diamo un’occhiata a quelle che sono le ottime offerte di GameStop per il Black Friday 2022!

Gamestop

Tra i prodotti in sconto da GameStop per il Black Friday possiamo trovare veramente di tutto, a partire da innumerevoli videogiochi a meno di 10 euro, come quel capolavoro di The Last of Us 2. Come non citare poi FIFA a 44,97 euro per PS4 e Xbox One e a soli 54,97 per PS5 e Xbox Series o, ancora, Assassin’s Creed Valhalla e Far Cry 6 a meno di 18 euro. Se cercate una console l’ottima Xbox Series S è disponibile a meno di 250 euro, mentre sono innumerevoli i Funko Pop a prezzo d’eccezione. Le offerte di GameStop non si esauriscono però qui e sono ancora molte, tutte ovviamente contraddistinte da prezzi assolutamente interessanti.

Le offerte del Black Friday 2022 non si esauriscono ovviamente agli ottimi sconti GameStop, ma esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Cercate solo gli innumerevoli sconti GameStop per il Black Friday? Li potete trovare comodamente seguendo il link qui sotto. Buon shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!