Huawei P40 Pro a meno di 600€ nelle offerte imperdibili di eBay

Grazie al Festival dello shopping o, se preferite, al Singles’ Day, quella di oggi è senza dubbio una giornata memorabile per chiunque sia alla ricerca di sconti e occasioni con cui effettuare i propri acquisti! Le offerte, infatti, sono davvero numerose, ma al netto delle varie proposte anche quelle che sono le canoniche “offerte del giorno” dei vari store restano comunque meritevoli di attenzione. Un esempio? Le offerte imperdibili di eBay, che anche oggi si propongono prodotti davvero molto interessanti ed a prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli di listino, con proposte che spaziano tra smartphone e prodotti tecnologici vari, con particolare attenzione anche all’abbigliamento così come agli elettrodomestici per la casa.

Ad una prima occhiata, il catalogo odierno di eBay sembra proporre più o meno le stesse offerte dei giorni scorsi (un motivo in più per andarle a controllare e sfruttare le occasioni qualora ve le abbiate perse), ma se si cerca bene è possibile trovare dei veri e propri affari. Uno di questi è il Huawei P40 Pro, che gode di uno sconto veramente pazzesco, quasi del 50%, dal momento che viene venduto a soli 569,00€ invece di 1.049,00€, un prezzo decisamente più ragionevole e alla portata di un maggior numero di persone.

Si tratta non solo di uno dei migliori smartphone del 2020, ma anche uno dei migliori cameraphone, dato che il suo comparto fotografico implementa tecnologie all’avanguardia che gli permettono di scattare foto con una qualità eccelsa sia in condizioni favorevoli con tanta luce sia in quelle dove il sensore tende ad andare in difficoltà, come ad esempio nei luoghi bui. È proprio in quest’ultima circostanza dove il Huawei P40 Pro riesce ad avere quello spunto in più da renderlo probabilmente il miglior cameraphone in assoluto, per non parlare del sensore telescopico (debuttato già con il modello precedente) che, in questa seconda generazione, offre uno zoom ottico a 5x, mentre con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e con l’interpolazione degli altri sensori riesce a raggiungere persino i 50x.

Insomma, uno smartphone con ben pochi compromessi, la cui pecca principale è forse la mancanza dei servizi Google ma, al netto di questo, se consideriamo le sue prestazioni e il prezzo di questa fantastica offerta, riteniamo l’assenza di Google un fattore che per qualcuno sarà certamente sorvolabile, anche perché Huawei sta costantemente migliorando il suo store ufficiale proprio per cercare di rimediare a questa situazione. Prima di lasciarvi navigare tra le pagine di eBay, vogliamo ricordarvi anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

