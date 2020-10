Lampadine, termostati e non solo nelle offerte per la domotica del Prime Day 2020

Se la domotica vi ha sempre incuriosito, non potete farvi sfuggire le numerose occasioni del Prime Day 2020 per fare il definitivo passaggio verso una casa Smart! Infatti sul portale in occasione di queste giornate di sconti, sono arrivate tante offerte relative ad un grande varietà di lampadine, termostati, telecamere e tanto altro che grazie ad una connessione ad internet vi permetteranno di controllare l’intera casa con semplici comandi vocali o tramite smartphone. Ci teniamo poi a ricordarvi che per poter sfruttare appieno gli sconti del Prime Day dovete essere iscritti ad Amazon Prime, in caso contrario potete farlo presso questo indirizzo.

In questa moltitudine di offerte dedicate alla domotica spicca di gran lunga l’offerta che riguarda la confezione da 4 lampadine LED Lifx Mini E27, che troverete in offerta a quasi la metà del suo prezzo, ossia a 99,99€ anziché 184,99. Le Lifx Mini sono delle lampadine dall’aspetto semplice e compatto che offrono una totale personalizzazione andando a riprodurre 16 milioni di colori vivaci, comprese molteplici sfumature di bianco, ottenendo 800 lumen di intensità di flusso luminoso. Attraverso l’app Lifx, compatibile per iOS e Android, è possibile sincronizzare le lampadine Lifx Mini E27 con estrema semplicità, ed impostare le diverse opzioni o selezionare se accendere singole luci.

Il montaggio di queste lampadine è semplice, ma soprattutto non richiede particolarità tecniche o hardware aggiuntivi come hub centrali per funzionare, rendendo comunque le Lifx Mini E27 compatibili con i comandi vocali di Alexa o Assistente Google. Come se questo non dovesse bastare, le lampadine Lifx Mini E27 utilizzano meno energia ed al contempo emettono più luce rispetto quelle standard incandescenti, rientrano nella categoria di risparmio energetico A+ e soprattutto hanno una durata di vita pari a 22,8 anni, diventando un vero investimento per il futuro.

Oltre alle Lifx Mini E27. le offerte relative alla casa intelligente di questo Prime Day 2020 sono molto numerose e varie, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina della promozione, così da farvi trovare quella più in linea con le vostre necessità. L’ultima cosa prima di farvi scegliere il vostro prossimo componente della casa smart, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

