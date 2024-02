Questa cinepresa LEGO che omaggia Walt Disney è un AFFARE! (-11%)

Se amate il mondo Disney e quello LEGO, non potete assolutamente farvi scappare questo set che riproduce una cinepresa, in offerta a soli 88,99€, con uno sconto dell'11% rispetto al prezzo di listino di 99,99€. Il set è stato creato per celebrare i 100 anni del marchio Disney, è un oggetto iconico che riproduce un pezzo di storia e non può mancare nelle case di appassionati e collezionisti.

Cinepresa Omaggio a Walt Disney LEGO, chi dovrebbe acquistarla?

Il set LEGO Cinepresa Omaggio a Walt Disney è l'ideale se volete arredare con stile un angolo della casa, o la vostra stanza. È composto da 811 pezzi e vi permetterà di costruire una cinepresa vintage, ma in confezione è incluso anche un libretto che approfondisce la storia di Walt Dinsey e della cinepresa, un elemento che impreziosisce ancor di più il set e lo rende perfetto anche come regalo per gli amanti del cinema, del mondo Disney e di quello LEGO.

Oltre alla cinepresa ci sono anche le minifigure di personaggi iconici, come Topolino, Minnie, Bambi, Dumbo e Walt Disney. Il set vi fornirà momenti di divertimento in compagnia di famiglia o amici mentre lo costruite, per poi arredare la casa con stile, attirando l'attenzione di tutti i vostri ospiti. Si tratta di un pezzo da collezione che racconta una pagina della storia del cinema, rappresentata dalla striscia di pellicola che racchiude rimandi a 20 storici film Disney.

Venduto su Amazon al prezzo scontato di 88,99€, la Cinepresa LEGO è un must-have per tutti gli appassionati LEGO e Disney. Non fatevi scappare questo set unico, creato in collaborazione dalle due aziende per celebrare il 100° anniversario Disney, specialmente ora che è scontato dell'11%!

