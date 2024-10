LEGO premia la fedeltà: punti DOPPI su ogni acquisto fino al 20 ottobre!

Siete appassionati del mondo LEGO e state cercando il momento perfetto per ampliare la vostra collezione? Allora non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità! LEGO ha lanciato una promozione eccezionale che vi permetterà di ottenere punti doppi su qualsiasi acquisto effettuato fino al 20 ottobre. Questa iniziativa rappresenta un'occasione unica per accumulare rapidamente punti fedeltà e accedere a vantaggi esclusivi.

Promozione LEGO raddopia i punti, chi dovrebbe approfittarne?

La promozione a punti doppi di LEGO è rivolta a tutti gli appassionati del celebre marchio di costruzioni. Che siate collezionisti di lunga data o nuovi entusiasti, questa offerta vi permetterà di massimizzare il valore di ogni vostro acquisto. È particolarmente vantaggiosa per chi sta pianificando l'acquisto di set di grandi dimensioni o per chi desidera completare una collezione tematica. Inoltre, rappresenta un'opportunità imperdibile per chi vuole iniziare ad accumulare punti per futuri sconti o omaggi.

L'iniziativa di LEGO dimostra l'attenzione del brand verso la propria community di fan. Raddoppiando i punti su ogni acquisto, LEGO non solo premia la fedeltà dei clienti, ma offre anche un incentivo concreto per esplorare nuove linee di prodotti o investire in set più ambiziosi. Questa promozione è particolarmente allettante per chi ha adocchiato set esclusivi o edizioni limitate, permettendo di accumulare rapidamente un saldo punti considerevole. La promozione si applica a tutti i prodotti disponibili sul sito ufficiale LEGO, senza restrizioni.

I set LEGO si distinguono per la loro incredibile attenzione ai dettagli e per la varietà di temi rappresentati. Dall'iconica Bananita sbucciata di Fortnite a soli 99,99€, fino al calendario dell'avvento LEGO city 2024, che si adatta perfettamente al periodo natalizio in arrivo a breve, che potrà essere vostro per 26,99€, un'idea regalo perfetta per tutti gli appassionati dei celebri mattoncini. Vorreste approfittare della promozione ma non sapete proprio da dove iniziare ad acquistare? Date un'occhiata ai nuovi set in uscita.

Con una finestra temporale limitata fino al 20 ottobre, questa promozione LEGO rappresenta un'opportunità da non perdere. Che stiate cercando di completare una serie, desideriate esplorare nuove linee di prodotti o semplicemente vogliate accumulare punti per futuri vantaggi, questo è il momento ideale per fare i vostri acquisti LEGO. Ricordate che ogni mattoncino acquistato vi avvicinerà doppiamente a premi e sconti esclusivi!

