LG regala i suoi elettrodomestici su Instagram! Scopri come averne uno!

Se siete alla ricerca di un modo semplice per vincere elettrodomestici di alta qualità, il concorso LG Cares for You è l’opportunità che fa per voi! Attivo fino al 28 ottobre, questo concorso è completamente gratuito e si svolge sulla pagina Instagram ufficiale di LG Italia. Partecipare è facile e divertente, e in palio ci sono tre fantastici premi che possono migliorare notevolmente la vostra esperienza domestica. Non perdere tempo e scoprite come tentare la fortuna! Tutte le informazioni sono riportate in questo articolo.

Come partecipare al concorso LG

Iniziamo col dire che i premi in palio sono davvero imperdibili: un LG CordZero A9, un LG NeoChef e un LG XBOOM Go XG2T. Il CordZero A9 è un aspirapolvere senza fili potente e versatile, perfetto per una pulizia senza stress. Il NeoChef è un microonde innovativo che rende la cucina un gioco da ragazzi, mentre l’XBOOM Go XG2T è un altoparlante portatile di alta qualità, ideale per ascoltare la vostra musica preferita ovunque. Con premi così allettanti, non potete lasciarvi sfuggire questa occasione!

Partecipare al concorso è semplice e richiede solo pochi passaggi. Per iniziare, seguite la pagina Instagram @lg_italia e commentate il post promozionale. Nella vostra risposta, dovrete indicare la situazione domestica stressante che vorreste evitare, utilizzando i numeri 1, 2 o 3 come indicato nel post. Non dimenticare di menzionare almeno un amico nel commento e di utilizzare gli hashtag dedicati: #LGZeroLaborHome e #LGCaresforYou. Così facendo, non solo parteciperete all’estrazione finale, ma potrete anche condividere questa iniziativa con i vostri amici!

Il concorso è un modo fantastico per far conoscere l’attenzione di LG verso il benessere domestico. Con un regolamento semplice e chiaro, che potete consultare scaricando da qui, la partecipazione è alla portata di tutti. Approfittate di questa opportunità: seguite i semplici passaggi e preparatevi a vivere un’esperienza domestica migliore grazie a LG. Buona fortuna a tutti i partecipanti!

Leggi il regolamento