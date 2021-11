Mafra Black Friday, tantissimi prodotti per l’auto in offerta

Come avrete notato, quest’anno il Black Friday è iniziato prima del previsto, ma solo a partire da questo inizio di settimana abbiamo assistito ad un aumento esponenziale di offerte sulle pagine del colosso della compravendita online eBay, il quale aveva deciso di lasciare momentaneamente il posto ad altri store prima di entrare a gamba tesa e proporre le sue offerte mozzafiato a milioni di italiani relative al Black Friday.

Come saprete, infatti, su eBay impazzano ora le offerte del Cyber Week con sconti fino al 70% e tra i tanti prodotti compatibili ci sono anche quelli che vi permetteranno di mantenere la vostra auto pulita e in ordine, come spray lucidanti, panni sintetici e soluzioni per rimuovere le macchie dei moscerini senza danneggiare la verniciatura della carrozzeria. Come detto, questi prodotti vengono ora proposti a prezzi molto concorrenziali e sarete felici di sapere che eBay ha tenuto conto soprattutto degli articoli a marchio Mafra, leader per quanto riguarda i cosmetici per le auto. Queste occasioni si fanno ancora più interessanti con il codice sconto “CYBERMOTORS“, riservato appositamente per questo genere di prodotti.

Tale coupon ridurrà di un ulteriore 10% il prezzo già scontato dal portale, facendo sì che acquistare questo tipo di merce non sia mai stato così conveniente. La validità delle offerte dovrebbe terminare a fine settimana, mentre il coupon sarà utilizzabile fino al 5 dicembre. Vale la pena sottolineare poi che potrete usare quest’ultimo per 3 volte, andando cosi a risparmiare anche sul vostro eventuale prossimo acquisto.

Oltre ad essere vantaggiose, le offerte sono anche numerose e tra le tante vi proponiamo lo spray lucidante per pneumatici, scontato del 36% e a cui bisogna sottrarre anche l’ulteriore 10% garantito dal codice sconto menzionato precedentemente, che fa sì che questo sia uno dei prodotti più imperdibili di questa iniziativa. Oltre a ravvivare il colore originale degli pneumatici, questo prodotto è utile anche per proteggere meglio le gomme da screpolature e da agenti atmosferici. Inoltre, è studiato per essere utilizzato anche su tappetini in gomma, paraurti, specchietti e spoiler. Insomma, con questo spray lucidante la vostra auto tornerà a splendere come se fosse appena uscita dalla fabbrica e il prezzo da sostenere per ottenere ciò è meno di 7€.

