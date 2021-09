Mediaworld: risparmia sui prodotti ricondizionati con un extra-sconto!

MediaWorld quest’oggi è scatenata. Infatti, dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere del “Solo per Oggi”, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge i migliori prodotti ricondizionati. Se desiderate acquistarne uno, riceverete un extra-sconto fino al 50%, valido fino a domani, che sarà applicato direttamente nel carrello!

La sottocategoria dei prodotti ricondizionati è piuttosto numerosa, infatti sono disponibili tantissimi articoli ma, tra questi, vogliamo consigliarvi di considerare l’acquisto del Ninebot KickScooter Air T15E Powered by Segway. Originariamente venduto come nuovo a 449,40€, questo monopattino elettrico è ora disponibile a “soli” 359,52€. Con l’extra-sconto del 20%, riscattabile automaticamente nel carrello, l’ammontare da pagare scende ulteriormente a 287,62€!

Stiamo parlando di uno dei migliori prodotti di questo segmento di mercato, poiché possiede ottime specifiche tecniche che garantiscono un’autonomia incredibile. Innanzitutto, vanta un potente motore elettrico da 250 W, perfetto per percorrere strade urbane ed extra-urbane agevolmente ad una velocità fino a 20 km/h.

Tra le sue specifiche tecniche troviamo anche un design pieghevole, in modo tale da posizionarlo all’interno del bagagliaio della propria automobile. Sul manubrio, invece, è presente un comodo display per controllare tutte le funzioni del monopattino, come velocità e stato batteria. Non mancano chiaramente un campanello e il Cruise Control.

Sebbene il prodotto sia ricondizionato, Mediaworld assicura che lo stato è perlopiù buono, dunque sarà praticamente pari al nuovo. Ciò detto, questo non è l’unico prodotto compatibile questa particolare iniziativa del portale, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina, al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare la soluzione perfetta per voi.

N.B.: I prezzi riportati in basso non includono l’extra-sconto oggetto dell’articolo.

