Dopo avervi proposto, nel corso della giornata di ieri, l’ottima offerta che Amazon sta riservando alla splendida Mi Band 7 Pro, ovvero quella che è la nuovissima smartband di Xiaomi, in versione “bigger and better”, oggi torniamo a parlare del brand cinese e, più nello specifico, dei suoi weareable, visto che su eBay è disponibile quello che, a nostra memoria, è il prezzo migliore mai registrato per la bellissima (ed acquistatissima) Mi Band 7!

Parliamo, infatti, di appena 43,99€, contro i 59,99€ normalmente richiesti dal brand cinese, con uno sconto netto di ben 16 euro, che non sono affatto pochi per questo best buy, sia per il prezzo originale relativamente basso, sia perché parliamo di un prodotto arrivato da pochissimo sul mercato.

Capirete, dunque, che l’occasione è di quelle da non perdere, specie perché parliamo di una smatband che è tra le preferite del mercato non solo per estetica o per moda, ma anche per l’ottimo comparto tecnico che, ormai da tempo, attesta la gamma Mi Band come una delle migliori (se non la migliore in assoluto) per rapporto qualità/prezzo.

Mi band 7, infatti, come per le versioni precedente, cerca di coniugare nel suo corpo compatto e dall’aspetto sportivo, sensori e funzioni utili tanto alla vita di tutti i giorni quanto alle attività sportive, agonistiche e non. Rispetto alle incarnazioni passate, inoltre, Mi Band 7 si propone con un display più grande e leggibile, dalle dimensioni aumentate di circa il 24%, oltre che un display AMOLED da 1,62″, con una risoluzione di 326 PPI.

Ottimo anche il monitoraggio dell’attività fisica che, oltre ad integrare i sensori ormai tipici di questi prodotti, ovvero quello per il battito cardiaco e quello per l’ossigenazione del sangue (sensore SPO2), Mi Band 7 ora dispone anche di una nuova modalità di analisi dell’attività VO2 Max, utile soprattutto per chi fa sport in modo agonistico. A ciò, infine, si aggiungono oltre 100 diverse modalità di allenamento monitorabili, e un’efficienza della batteria a dir poco eccezionale, che vi permetterà di allenarvi anche per un’intera settimana, senza la necessità di ricaricare il dispositivo!

Ciò detto, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare immediatamente il vostro acquisto, cosa possibile consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

