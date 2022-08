Se state cercando una smart band dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in grado di assicurarvi delle ottime prestazioni a un costo ridotto, vi proponiamo il modello Xiaomi Mi Band 7 disponibile da eBay ad appena 56,00€ invece di 69,99€, grazie a un semplice coupon da applicare ai prodotti del marchio. Lo store ha attive numerose offerte in ambito tech, ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo articolo in quanto si tratta di un dispositivo di ottima qualità, scontato addirittura del 20%!

Per usufruire del codice sconto vi basterà mettere l’acquisto all’interno del carrello, arrivare alla fase di checkout e copiare e incollare il codice XIAOMIFESTAGO22 nell’apposito box, subito prima del pagamento. Trattandosi di un’offerta particolarmente valida, vi consigliamo di completare l’acquisto il prima possibile, fintanto che i prezzi sono così bassi!

La Mi Band 7 è una delle migliori smart band attualmente in circolazione, per la sua fascia di prezzo. Si tratta di un modello rivisitato nel design rispetto alle generazioni precedenti, caratterizzato da un display più ampio del 24%, dunque perfetto per accompagnarvi nella produttività di tutti i giorni. Lo splendido display AMOLED da 1,62″ con una risoluzione di 326 PPI, inoltre, vi permetterà di leggere chat e messaggi rapidamente, senza perdere nemmeno un dettaglio.

In più, potrete sfruttare la smart band al meglio, anche durante il vostro allenamento, monitorando le calorie bruciate, sfruttando i classici sensori per il battito cardiaco e per l’ossigenazione del sangue (sensore SPO2). Il prodotto Xiaomi, inoltre, dispone di una nuova modalità di analisi dell’attività VO2 B, utilissima soprattutto per chi fa sport agonistico e necessita dati estremamente precisi, post allenamento. Possedendo oltre 100 allenamenti e sfruttando l’efficienza dell’ottima batteria ideata del brand, la Mi Band 7 si dimostra in tutto e per tutto la smart band ideale per accompagnarvi durante la vostra giornata, dal lavoro fino all’attività fisica!

N.B. Ricorda di inserire il coupon XIAOMIFESTAGO22 nell'apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

